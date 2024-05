Salone del Libro 2024: metro aperta sino a tarda serata. E in corso Unità d'Italia stop al cantiere

Metropolitana di Torino aperta fino alla tarda serata per il Salone del Libro. Da giovedì a lunedì la linea 1 allungherà gli orari di servizio per permettere ai visitatori della kermesse libraria di spostarsi con facilità. In particolare venerdì e sabato la metro sarà operativa dalle 5.30 all’1.30, con ultima partenza dai capolinea di Fermi e Bengasi all'una.

Le linee bus

Le fermate da utilizzare sono due, "Lingotto" e "Italia 61". Al Salone si può arrivare anche con la linea 18 bus (fermata n. 912 - "Lingotto"). Arrivando dalla stazione ferroviaria Lingotto è possibile raggiungere l'ingresso di via Nizza attraverso il nuovo passaggio pedonale. La stazione ferroviaria Lingotto è raggiungibile anche con le linee bus 14, 18, 41, 63, 63/, 74.

Ma non è l'unica soluzione che la Città ha deciso di mettere in campo per decongestionare dal traffico la zona del Lingotto, come emerso stamattina al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza.

La scorsa edizione, complice anche la pioggia battente, si erano registrate code di macchine e taxi, con visitatori costretti a lunghe attese per arrivare al Salone dell'Auto.

Stop al cantiere su corso Unità d'Italia

Per questo l'assessorato alla Mobilità ha deciso di sospendere, per i prossimi giorni, il cantiere su corso Unità d'Italia: da giovedì a lunedì non ci saranno quindi lavori.

Parcheggio interscambio

Il parcheggio del Palavela sarà usato come interscambio, in particolare per i disabili e da chi utilizza mezzi in sharing, sia auto che bici e monopattini: Palazzo Civico ha già informato gli operatori di posizionare in quell'area i mezzi in condivisione.