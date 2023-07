Beinasco, cambia la viabilità in strada Torino per decongestionare il traffico

La terza corsia in strada Torino, invece, permette di far passare fino a 20 auto in più a ogni ciclo di verde, come registrato dai nostri tecnici in questi giorni! Questo riduce anche le code al semaforo, migliorando la qualità dell'aria. "E nel mese di agosto - quando il traffico sarà ridotto - saranno effettuati gli ultimi interventi conclusivi prima del collaudo definitivo delle opere", ha promesso il sindaco di Beinasco, mentre i tecnici sono al lavoro per studiare ulteriori opere, in particolare sul ponte del Sangone.

Il murales nel giardino Vittime di Mafie

Ma oltre alla viabilità la città dà spazio anche alla creatività dei più giovani, con il murales realizzato dai ragazzi dello Street Lab nel Giardino delle Vittime di Mafie in piazza Borsellino, coordinati dal Progetto Giovani Lab 10092. "Negli ultimi 10 giorni si sono impegnati inattività di riqualificazione urbana e ambientale per prendersi cura del territorio, tra cui la realizzazione - coordinati da alcuni esperti di street art - di questo splendido lavoro", ha detto soddisfatto il sindaco Cannati. "L'opera si inserisce in un piano di riqualificazione di alcuni spazi della città tramite la street art partito nel 2021, coinvolgendo i giovani beinaschesi".