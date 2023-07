CIE-Day, apertura straordinaria dello sportello polifunzionale di Grugliasco

Parti per le vacanze? Hai già controllato di avere i documenti in ordine? Se hai la carta d'identità scaduta o in scadenza puoi partecipare al CIE-Day, apertura straordinaria dello Sportello Polifunzionale di piazza Matteotti 38 a Grugliasco in programma sabato 22 luglio per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica.

Saranno a disposizione 52 appuntamenti, a partire dalle 9 e fino alle 15,30, da prendere eccezionalmente telefonando (solo per questo CIE-Day) ai numeri 011 4013042 – 011 4013000 da oggi lunedì 17 luglio a giovedì 20 luglio dalle 14 alle 16.

Ciascun appuntamento si intende per una sola CIE. Si prega di leggere attentamente l'elenco delle cose necessarie per un corretto rilascio riportate qui sotto.

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO

-carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata. Se non si è in possesso della carta d'identità scaduta o in scadenza e non si ha altro documento di riconoscimento è necessario prendere precedenti accordi con l'Ufficio Anagrafe

-in caso di smarrimento o di furto portare l'originale della denuncia fatta presso il comando dei Carabinieri

-codice fiscale o tessera sanitaria

-1 fototessera recente (senza occhiali), a colori con sfondo bianco, cartacea o via mail. In quest’ultimo caso dovrà avere formato JPG, risoluzione di almeno 400 DPI, dimensione non superiore ai 500 KB e dovrà essere inviata all'indirizzo sportello@comune.grugliasco.to.it

Per i cittadini stranieri servono anche:

-permesso di soggiorno (non scaduto e non in prossimità di scadenza)

-passaporto

Per i minorenni, oltre alla presenza del minore, è necessaria:

-la presenza di entrambi i genitori per rendere il documento valido per l'espatrio

-la presenza di un genitore munito della “Dichiarazione di consenso all'espatrio del minore” compilata dal genitore non presente e con allegata copia del documento di identità dello stesso.

Per il rilascio della carta di identità elettronica saranno rilevate due impronte digitali.

La carta contiene anche l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti da parte di chi è maggiorenne, per approfondimenti https://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/homeCnt.jsp

COSTI, TEMPISTICHE E SCADENZA

Il costo è di 22,21 euro, pagabili preferibilmente con POS.

La carta d'identità elettronica non viene rilasciata subito presso lo sportello anagrafico ma arriverà presso il proprio domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi dalla data dell'appuntamento.

Il documento ha una durata che varia a seconda dell'età del richiedente:

-3 anni per i minori di 3 anni

-5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni

-10 anni per i maggiorenni