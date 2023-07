Ivrea, Atc ai via i lavori di riqualificazione delle centrali termiche e al villaggio Bellavista

Al villaggio Bellavista di Ivrea, in due palazzine di proprietà dell’Atc del Piemonte Centrale, si stanno ultimando i lavori di realizzazione di una nuova centrale termica e di riqualificazione di una esistente, entrambe in Piazza I Maggio.

Ieri, in un sopralluogo al quale hanno partecipato il presidente dell’Atc Emilio Bolla, il vicepresidente e amministratore delegato della società in house Exegesi Fabio Tassone (la società controllata dall’Agenzia territoriale per la casa si occupa, tra l'altro, della gestione del calore negli stabili), insieme ai tecnici che stanno realizzando gli interventi di riqualificazione degli impianti, si è verificato lo stato di avanzamento dei lavori, per un investimento complessivo di circa 80.000 euro.

«È un problema che ci angustiava da tempo - ha dichiarato il presidente dell’Atc Emilio Bolla - che si è rivelato complicato da affrontare: dal punto di vista tecnico, con gli interventi che abbiamo programmato dovremmo risolvere il problema, consentendo un efficace riscaldamento degli alloggi per la prossima stagione autunno invernale».

Nelle palazzine durante le ultime due stagioni termiche si sono riscontrati problemi al riscaldamento per via delle caldaie e tubazioni vetuste, che presentavano perdite in più punti.

Nel mese di luglio dello scorso anno è stato posato un tratto di nuove tubazioni in sostituzione di quelle vetuste, dietro il vicino centro commerciale e si sono installate valvole di intercettazione per poter separare i collegamenti termo-idraulici delle due palazzine. A settembre 2022 l’assemblea di condominio ha autorizzato lo sdoppiamento degli impianti di riscaldamento.

A marzo 2023 è stato effettuato il lavaggio degli impianti e delle tubazioni per rimuovere le morchie (sedimenti melmosi e grassi) presenti nelle tubazioni.

«In questo mese di luglio - ha chiarito l'amministratore delegato di Exegesi, Fabio Tassone - sono stati avviati i lavori di separazione degli impianti di riscaldamento con la riqualificazione delle centrali termiche. L’intervento verrà completato nelle prossime settimane e nell'autunno, con l'abbassamento delle temperature, si potrà verificare il corretto funzionamento degli impianti».