Roberto Rosso condannato a 4 anni e 4 mesi per voto di scambio

4 anni e 4 mesi è questa la sentenza di condanna per l’ex assessore regionale Roberto Rosso, imputato di voto di scambio nell’ambito del processo di ‘Ndrangheta Fenice-Carminius.

Pena ridotta rispetto al primo grado

La pena che in primo grado era stata di 5 anni è stata dunque ridotta, mentre l'accusa ne aveva chiesto la conferma. Questa mattina l’ex assessore aveva reso una dichiarazione spontanea in corte d’appello a Torino in cui si dichiarava innocente.

Rosso continua a professarsi innocente

L’accusa nei suoi confronti era nello specifico di aver versato denaro a due persone affiliate alla 'ndrangheta in cambio di un aiuto per una campagna elettorale nel 2019. Sempre questa mattina ha ribadito di non sapere dei loro legami con l’associazione mafiosa e che dai due non avrebbe poi ricevuto nessun aiuto.

Il processo ha coinvolto una ventina di imputati e riguarda le infiltrazioni della ndrangheta nella zona di Carmagnola.

FdI ottiene indennizzo e rimborso delle spese legali

Il processo è terminato con una ventina di condanne, la più alta delle quali, a 17 anni di carcere è per l'imputato Salvatore Arone. Alcune delle assoluzioni pronunciate in primo grado dal tribunale di Asti sullo state ribaltate. Rosso rispondeva solo di un episodio di voto di scambio: secondo l'accusa versò del denaro a due personaggi legati alla criminalità organizzata (condannati in un procedimento separato) per ottenere un aiuto in occasione delle regionali del 2019, dove venne eletto con Fratelli d'Italia.

Il partito si è costituito parte civile e ha ottenuto il diritto a un indennizzo e il rimborso delle spese legali. Rosso in aula ha negato le accuse spiegando che era all'oscuro della "natura criminale" dei due interlocutori, sottolineando come questi non avessero portato alcun contributo alla sua elezione.