A Viù il teatro arriva sotto casa con lo spettacolo: "L'amore delle tre melarance"

Prosegue il calendario di eventi organizzato dall’Associazione il “Il Mutamento – Zona Castalia”.



Venerdì 21 luglio alle ore 18 a Viù , in piazza, il gruppo di ricerca e creazione teatrale "Teatro a Canone" porta in scena "L'amore delle tre melarance" .

“L’amore delle tre melarance” è un progetto in cui il gruppo di attori del Teatro a Canone sfrutta gli emicicli condominiali dei cortili per trasformarli in un grande palcoscenico urbano perché il pubblico si affaccerà dalla finestra o dal balcone della propria abitazione. Il progetto mira a riqualificare culturalmente determinate aree urbane e abitative del territorio.

Lo spettacolo mette insieme le più antiche tecniche di teatro di strada (trampoli, strumenti musicali suonati dal vivo, grandi pupazzi nello stile del Bred and Puppet, acrobatica, danza) e le tecniche site – specific, dove cioè, uno spettacolo si innesta e dialoga con l’architettura di un luogo aperto.