Vigone accende il Natale tra musica, solidarietà e festa

Inizia con la musica regalata dalla Pro loco il fine settimana di eventi natalizi a Vigone. Oggi, sabato 13 dicembre, infatti, il Teatro Baudi di Selve (vicolo del Teatro) ospiterà il tradizionale concerto gratuito offerto dall’associazione: “È il nostro modo per fare un regalo al paese e chiudere anno di manifestazioni. L’evento sarà dedicato alla pace e le offerte raccolte saranno destinate agli aiuti umanitari per Gaza e al Sermig di Torino, il servizio missionario che opera in tutto il mondo” spiega Paola Salvai, presidente della Pro loco. A partire dalle 21, si esibiranno gli Arneis e i Jamin-a, con cover dal mondo e un tributo a Fabrizio De Andrè (prenotazione consigliata al 347 3329076).

Ma la vera festa di Natale inizierà al mattino del giorno successivo, domenica 14 dicembre, quando via Umberto I ospiterà le bancarelle dello shopping natalizio che in passato venivano dislocate in piazza Cardinal Boetto. “L’abbiamo scelta perché è la via dei negozi che quel giorno rimarranno aperti e avranno occasione di esporre la loro merce anche all’esterno – spiega Salvai -. Saranno invece una trentina le bancarelle tra creativi e hobbisti. Ci saranno prodotti alimentari, vestiti, accessori, gadget, oggetti all’uncinetto, in resina e bigiotteria”.

In piazza Baretta invece verrà allestita la casa di Babbo Natale. La struttura è stata realizzata dai volontari della Pro loco, mentre, quelli della Pro loco Junior, si sono occupati dell’allestimento interno. Lì si potrà fare la foto con Babbo Natale e i suoi folletti, creare la propria letterina e partecipare al trucca bimbi e alla baby dance. La casa rimarrà in piazza per tutta la durata delle feste.

Un’altra novità dell’edizione 2025 della festa di Natale riguarda il tour in carrozza del pomeriggio curato da I Cavalieri del Pellice: non si svolgerà più in via Umberto I, ma sotto i viali di piazza Clemente Corte. “Inoltre, quest’anno i visitatori potranno contare un ‘Pranzo al volo’: al punto ristoro in via Umberto I 9, vicino alla sede Fidas, distribuiremo polenta e spezzatino a partire dalle 12” spiega Salvai. Il costo è di 8 euro a porzione. Nel pomeriggio, dalle 15, al punto ristoro verrà invece distribuita gratuitamente cioccolata calda, tè, panettone e vin brulé.

Sono diverse le attività per tutta la famiglia proposte durante la giornata: in piazza Palazzo civico ci sarà il battesimo della sella con il circolo Ippico Antares; in via Umberto I si potranno fare i giochi di una volta dalle 10,30 e, alle 14,30, partecipare al laboratorio di biscotti. Inoltre, dalle 15, la ‘Babbo Natale Christmas Big Band’ si esibirà in modo itinerante per il paese e alle 15,30, in piazza Baretta sarà la volta del concerto del coro di voci bianche ‘Corofilla’.

La festa di Natale sarà anche l’occasione per vedere l’albero ad uncinetto e i pini creativi in piazza Palazzo civico e via Umberto I. Saranno visitabili anche i presepi allestiti per l’occasione cioè quello ad uncinetto in via Oggero Bessone e quello in movimento nella chiesa di San Bernardino (piazza Cardinal Boetto). Nella ex Ghiacciaia di piazza Clemente Corte, invece, saranno esposte le creazioni natalizie raccolte dalla Pro loco Junior.

“La festa si chiuderà alle 17, attorno all’albero di piazza Palazzo Civico. Lì Babbo Natale prenderà congedo portandosi via tutte le letterine de bambini” conclude Salvai.