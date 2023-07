Lite degenera in rissa a Nichelino: giovane accoltellato ad una gamba

Momenti di panico nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 luglio, in piazza Pertini a Nichelino. Attorno alle 22 sono dovuti intervenire ben tre pattuglie dei carabinieri, dopo l'allarme lanciato da un residente della zona, che dalla finestra aveva visto una lite degenerare in rissa, coinvolgendo due persone.

23enne ferito e portato al Santa Croce

Alla fine un 23enne ha avuto la peggio, riportando una vasta ferita alla gamba. Sembra che il giovane sia stato colpito da una coltellata, che ha poi reso necessario il trasporto in ospedale al Santa Croce di Moncalieri, dopo le prime cure ricevute sul posto dai sanitari del 118. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma sarebbe bastato poco per trasformare la vicenda in tragedia.

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri

Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare il secondo soggetto coinvolto nella lite. E' probabile che il violento diverbio sia partito per futili motivi: in ogni caso il giovane ferito ha preferito non presentare denuncia. Una scelta che convince i militari dell'Arma a non escludere alcuna ipotesi.