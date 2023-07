Edisu Piemonte: pubblicato il Bando per Borse di studio 2023/2024

E' stato pubblicato il Bando di Edisu Piemonte per Borse di Studio e Servizio abitativo per l'Anno Accademico 2023/24, la cui domanda potrà essere inviata online dal 20 luglio 2023.

Con la scorsa edizione del bando sono state quasi 17mila le domande idonee accolte con il più alto stanziamento di risorse mai raggiunto. Quest’anno si amplia ulteriormente la platea dei possibili beneficiari delle borse di studio avendo stabilito come nuova soglia ISEE 26.306,25 € (contro i 23.626 € dello scorso anno) e dando la possibilità di presentare la domanda anche agli studenti iscritti con impegno a tempo parziale a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Aumentano anche gli importi delle borse di studio, con una maggiorazione su tutti gli importi stanziati lo scorso anno che già avevano visto un aumento rispetto al passato grazie ai fondi Pnrr. Confermate le cifre maggiorate per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), mentre sono stati introdotti importi di borsa riservati agli studenti con ISEE tra € 23.626,01 e 26.306,25.

“Come Regione in questi anni abbiamo sostenuto convintamente lo sviluppo del sistema universitario del territorio, facendo investimenti senza precedenti per il Piemonte, a garanzia del pieno diritto allo studio per chi ha scelto i nostri atenei, conservatori e accademie di belle arti per continuare a formarsi dopo il diploma. Nell’Anno Accademico 2018/2019 si aggiravano intorno ai 40,5 milioni di euro le risorse destinate al diritto allo studio: questa Giunta ha raddoppiato gli stanziamenti arrivando ad un ammontare complessivo pari a 77,5 milioni di euro nell’anno accademico 22/23. Vogliamo offrire il massimo sostegno a chi sceglie di proseguire negli studi e lo fa in Piemonte e lavoriamo con passione per offrire un ventaglio di opportunità ai nostri giovani talenti con l’obiettivo di far scegliere ancora una volta il nostro Piemonte come terra ideale dove mettere le proprie radici”, ha dichiarato l’Assessore regionale al Diritto allo studio universitario Elena Chiorino

“Mentre per la prima volta Torino viene inserita nel QS World University Ranking per le migliori città universitarie al mondo, confermando l’attrattività dei nostri Atenei, Edisu Piemonte pubblica il Bando 2023/24 che amplia la platea dei possibili beneficiari delle nostre borse di studio. È infatti nostro compito fornire le condizioni perché possano realizzare la loro formazione universitaria in Piemonte a quanti più studenti e studentesse possibili, dando loro il sostegno e i servizi necessari” ha commentato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.