Crisi Amazon, deputati Pd: "Tutelare i lavoratori dell'Afs di Orbassano"

"È necessario aprire velocemente un tavolo con i sindacati sulla vicenda dei 148 lavoratori dell'Afs di Orbassano che a fine mese perderanno il posto di lavoro. L'obiettivo, in primis del comune di Orbassano, deve essere convocare Amazon al tavolo delle trattative per la ricollocazione dei lavoratori di Afs così come tra l'altro aveva richiesto il gruppo consiliare del Pd di Orbassano in un ordine del giorno a prima firma di Luca Di Salvo, bocciato a fine giugno, che chiedeva appunto un impegno per la continuità lavorativa anche al fine di non disperdere le professionalità maturate nel settore dai lavoratori. Considerata l'importanza della situazione presenteremo immediatamente un'interrogazione in Parlamento". Lo dichiarano i parlamentari piemontesi del Pd, Anna Rossomando, Chiara Gribaudo, Andrea Giorgis e Federico Fornaro.