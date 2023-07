Aurora, davanti alla palestra di corso Giulio Cesare arrivano le barriere “antibivacco”

Una soluzione drastica. Siamo ad Aurora, territorio di confine tra il centro e la periferia, conosciuto per la grande tradizione operaia, per la propria attuale ricchezza multiculturale e spesso sotto le luci dei riflettori (e delle telecamere) della politica e dei media come territorio da tenere sotto stretto controllo e da riqualificare a tutti i costi: qui, da qualche giorno, hanno fatto la loro comparsa per la prima volta le barriere “antibivacco”.

Chiusi i portici

La zona in questione è una delle più “calde”: corso Giulio Cesare angolo corso Emilia, per la precisione quella balzata agli onori delle cronache lo scorso anno a causa di un inseguimento con tanto di machete.

Le barriere, formate da reti metalliche simili a quelle da cantiere, sono state installate per impedire l'accesso ai portici dove trovano spazio la palestra McFit e il ristorante cinese La Grande Muraglia, spesso utilizzati come rifugio da diversi senzatetto.

“È proprietà privata”

“Si tratta di proprietà privata” sottolinea il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri. Nonostante tutto, però, questa scelta è destinata a far discutere: da un lato farà esultare i paladini del decoro urbano e della sicurezza, più che mai decisi a riportare l'ordine in zona, dall'altro chi storcerà il naso di fronte a una soluzione che, invece di cercare di agire sulle problematiche sociali, chiude uno spazio alla libera fruizione dei cittadini.