A fine luglio Sestriere diventerà la capitale mondiale dell'E-Bike Enduro

A Sestriere l’ultimo fine settimana del mese di luglio sarà in crescendo per gli appassionati E-Bike: sabato 29 e domenica 30 luglio il “Colle” diventerà per due giorni la capitale mondiale dell’E-Bike Enduro, con il 3° e 4° round del Campionato Italiano Enduro e della Coppa Italia E-Bike, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

Verrà disputato anche il Campionato Europeo E-bike Enduro in prova unica, manifestazione che assegnerà i primi titoli continentali di una disciplina affascinante ed emergente. Sullo stesso percorso domenica 30 luglio , oltre ad una nuova prova tricolore e della Coppa Italia, si disputerà il Gran Premio d’Italia, valido per la classifica del Campionato Mondiale E-bike Enduro e anch’esso disputato in una prova unica.

Il percorso di gara prevede la partenza dal paddock allestito nel parcheggio del Sestriere Sport Center. Le prove speciali saranno dislocate nelle zone del monte Fraiteve, di Sestriere Borgata e dell’ex diga Chisonetto. Nelle due giornate in mattinata si correranno tre prove speciali al primo giro. Dopo il rientro al paddock i piloti potranno ricaricare le batterie. Nel secondo giro pomeridiano sono in programma quattro prove speciali.