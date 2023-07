Moncalieri, 75 mila euro per rimettere a posto strade e marciapiedi dissestati

Le abbondanti piogge di maggio e inizio giugno hanno reso necessaria una manutenzione straordinaria delle strade di Moncalieri. 75 mila euro lo stanziamento messo in campo dal Comune per rimettere a posto vie e marciapiedi dissestati.

Il grosso degli interventi in zona Borgo Mercato

Nei giorni scorsi gli uffici tecnici hanno provveduto ad aggiudicare la gara d’appalto per una serie di interventi che saranno concentrati in modo particolare sulla zona di Borgo Mercato, con l’asfaltatura di un tratto dal sottopasso delle ferrovie alla rotatoria.

Crepe, buche e avvallamenti sono numerose, creando situazioni di pericolo per auto e ciclisti, ma pure per i pedoni. L’intervento sarà eseguito dalla S.C. Edil di Castellamonte, un’opera di maquillage che dovrebbe contribuire alla messa in sicurezza di diverse zone della città, dopo le segnalazioni e le lamentele di diversi cittadini per lo stato del manto stradale e dei marciapiedi.

Saranno spostati i dossi nei pressi della De Amicis

L'Amministrazione, nel contempo, ha deciso di spostare i dossi esistenti su strada Marsè, in Borgata Palera. Lo ha deciso con un’ordinanza motivata “dalla necessità di rendere più fluida e sicura la circolazione, anche il relazione alla presenza della Scuola De Amicis al civico 41”.

Per questo, è stata decisa la rimozione delle due postazioni di dossi poste all’intersezione con gli interni Marsè 31 e 31 bis, col contestuale riposizionamento all'altezza della scuola. Obiettivo garantire una migliore circolazione nella zona attorno alla De Amicis.