Strade invase dall'acqua, sottopassi allagati, un albero caduto: Moncalieri e Nichelino fanno ancora i conti col maltempo

Malgrado i recenti interventi per evitare nuovi problemi, Moncalieri e Nichelino hanno di nuovo dovuto fare i conti con il maltempo. Tra alberi caduti, strade devastate e allagamenti dei sottopassi, non sono mancate le situazioni difficili, anche se per fortuna non si sono registrate persone ferite o danni particolarmente gravi.

Albero precipitato in via Turati a Moncalieri

In via Turati è precipitato a suolo un albero, per fortuna senza conseguenze a cose o persone, mentre in strada Castelvecchio e strada Ferrero di Cambiano si sono formate gravi voragini come già era capitato durante precedenti situazioni di maltempo a maggio.

Il sottopasso di strada Vivero si è allagato e una vettura è rimasta bloccata, ma fortunatamente subito liberata dai soccorritori. Diversi scantinati sono andati a mollo, così come infiltrazioni hanno reso instabili alcune strutture.

Case allagate in via Amendola a Nichelino

La pioggia intensa caduta tra il pomeriggio e la notte scorsa ha anche riportato alla luce i grandissimi problemi all'interno delle case popolari di via Amendola a Nichelino, dove le tubature evidentemente non riescono più a reggere il carico d'acqua e negli scantinati i tombini otturati non scaricano più nelle fogne.

Il risultato è un continuo allagamento nei piani interrati, con le infiltrazioni che sono state anche la causa di telefonate ai Vigili del fuoco, compresi i residenti delle case popolari di via Parri.

L'allerta però non è finita perché nella giornata di domani, martedì 13 giugno, sono previsti ancora temporali e precipitazioni diffuse.