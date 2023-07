Il prolungamento della linea 4 fino alla Palazzina di Caccia tra gli obiettivi del progetto Stupinigi 2030

Se ne parla ormai da tempo, un anno fa a quest'epoca il governatore Alberto Cirio disse di puntare a farne uno dei progetti bandiera del Piemonte: "Vogliamo che Stupinigi diventi la nuova Venaria". Il progetto che guarda al 2030 e che ha portato alla nascita del Distretto reale di Stupinigi, necessita di interventi importanti anche e soprattutto sul fronte della viabilità.

Viabilità e trasporti temi centrali

Così, alcune settimane fa, i Comuni che aderiscono al protocollo (Nichelino capofila, poi Orbassano, Candiolo, Beinasco, None e Vinovo), insieme alla Fondazione Ordine Mauriziano e all’Ente Parchi hanno preso parte ad una riunione con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo per confrontarsi sulla valorizzazione della Palazzina di Caccia partendo proprio dal tema strategico della viabilità e dei trasporti.

A settembre, con l’apertura definitiva della variante di Borgaretto, si realizzerà un tassello fondamentale che consentirà di alleggerire dal traffico pesante l’anello attorno alla residenza reale di Stupinigi e di sfruttare al meglio la circonvallazione. Ma restano sul tavolo anche altre ipotesi progettuali, come la bretellina vicino alla tangenziale sud, ma per i Comuni resta fondamentale in primis migliorare la possibilità di raggiungere la Palazzina di Caccia con i mezzi pubblici: e allora è tornata d'attualità l'ipotesi di un prolungamento della linea 4, che oggi fa capolinea al fondo di corso Unione Sovietica, fino alle vicinanze della Palazzina.

Prolungare il 4 fino alla Palazzina

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, ha già avuto più di un colloquio sul tema in Città metropolitana e la ex provincia è pronta ad avviare, utilizzando i fondi del Pums, uno studio di fattibilità che prenderà in considerazione questa come prima ipotesi.

Il prolungamento del 4, poi, andrebbe realizzato di concerto con il ripensamento della viabilità dell'intera zona, per la quale si è ipotizzata anche la pedonalizzazione dell’area turistica legata alla Palazzina: saranno nuovamente esaminati i flussi di traffico per capire le esigenze di tutti i Comuni e le soluzioni possibili. Senza dimenticare che, ad oggi, l'unico mezzo pubblico che da Torino arriva fino a Stupinigi è il bus 41.

Il 41 non circola nei giorni festivi

Durante la settimana la Palazzina di Caccia è raggiungibile con la linea 41 che però non circola la domenica e nei festivi, proprio quando invece è maggiore il flusso di turisti o anche solo di curiosi. Per questo il prolungamento del 4, pensando ad eventi di grande richiamo come il Sonic Park, sarebbe un ulteriore volano per Stupinigi.