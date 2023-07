Dove fare il bagno in Piemonte? 7 laghi balneabili

Il Piemonte è una regione tutta da scoprire. Non ci sono periodi ideali per visitarlo, in quanto anche durante la bella stagione è in grado di sorprendere, dati gli innumerevoli laghi che lo caratterizzano.

Sì sa, poi, d’estate un tuffo in acque più o meno fredde, vista la mancanza del mare, è l’ideale per rigenerarsi e vivere momenti all’insegna della natura.

Per chi volesse, pertanto, godersi le splendide giornate dominate dal sole in modo alternativo, un po' per costrizione e un po' per necessita, i laghi piemontesi sono la soluzione perfetta per una giornata estiva rinfrescante.

Questo, ovviamente, vale sia per i piemontesi, sia per i turisti che scelgono Torino e la sua regione come meta per le proprie gite o vacanze.

I laghi piemontesi: per una gita in pieno relax

Di meraviglie il Piemonte ne ha davvero tante: dagli splendidi palazzi un tempo appartenuti ai Savoia, ai musei ricchi di cultura, al verde dei parchi, al cibo tipico che ruba il cuore. A questi si aggiungono anche i laghi, che non sono da meno alle splendide attrazioni citate. Questi, infatti, sono il luogo ideale in cui trascorrere una bella giornata estiva, tra sole e tuffi, lontani dal caldo afoso della città.

Non solo, i laghi piemontesi sono anche una fantastica occasione per vivere un’avventura all’insegna della natura. Data l’enorme quantità di turisti che, negli ultimi anni, affollano questa località nei mesi estivi, infatti, l’offerta di servizi è aumentata e diventa sempre più variegata. Chi decide di inserire queste mete nel proprio itinerario di viaggio, quindi, oggi, ha la possibilità di fare un’ampia esperienza, tra spiagge attrezzate, piccoli ristoranti, bar e diversi sport, come la vela, la canoa, lo scii nautico, le immersioni, il windsurf e il kitesurf.

Inoltre, tra i vantaggi di questi luoghi c’è il fatto che sono raggiungibili facilmente in auto, si trovano infatti a poca distanza da Torino. Chi non possiede una propria vettura? Può usufruire del servizio di noleggio a lungo termine per privati offerto da società come movenzia.com, che consente di avere un proprio veicolo, ma senza dover tenere in mente scadenze o dover pagare un prezzo aggiuntivo per soluzioni come la manutenzione o l’assicurazione personale infortuni.

In poche parole? I laghi piemontesi sono un’esperienza assolutamente da vivere!

I 7 laghi in Piemonte in cui è possibile fare il bagno

Il Piemonte è un territorio ricco di verde e di laghi naturali, non tutti però sono considerati balneabili.

Secondo uno studio condotto dall’Arpa Piemonte 2022, in particolare, sono 7 i laghi adatti alla balneazione.

Tra questi, il primo che citiamo è il Lago Grande di Avigliana, che si trova all’interno di quello che viene, appunto, chiamato Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, situato nella bassa Val di Susa, ai piedi del Monte Pirchiriano. Nel luglio del 2020, qui, vicino al circolo velico, è stata aperta una piscina naturale, in cui è possibile trovare boe, scalette e massi posti lungo la passeggiata.

Va menzionato, poi, anche il Lago di Sirio, situato tra Ivrea e Chiaverano. Anticamente questo era conosciuto come San Giuseppe, dato il convento omonimo che si trova proprio vicino il lago, e tutt’oggi fa parte dei Cinque Laghi della Serra di Ivrea, anche se è l’unico a non essere di origine glaciale, ma alimentato da una sorgente.

Sempre nelle zone è possibile fare una visita al Lago di Viverone, che si trova all’interno di quello che viene chiamato Anfiteatro Morenico di Ivrea e che viene considerata, vista la sua superficie, il terzo lago più grande del Piemonte. Un luogo perfetto in cui trascorrere le proprie ore di relax lontani dallo stress e dal caos della città.

A mezz’ora da Torino, invece, è possibile andare a farsi un bagno nel Lago di Candia, situato in una zona che nel 1995 è stata decretata Parco Naturale e, nel 2009, Sito di interesse Comunitario, sulla base della Direttiva dell’Unione Europea. Si tratta di un luogo tutto da scoprire, in cui trascorrere ore di relax e divertimento in mezzo alla natura.

Assolutamente da visitare, almeno una volta nella vita, c’è poi il Lago Maggiore, ritenuto il secondo lago più grande d’Italia per superficie, dato che si estende per 212 Km quadrati e si trova ad un’altezza di circa 193 metri. Questo è il posto perfetto per coloro che, oltre ad un tuffo, vogliono andare alla scoperta di nuovi posti. Qui, infatti, è possibile notare diversi tesori paesaggistici, come ville, palazzi, ma anche isole e diverse attrazioni.

Per concludere, infine, vanno citati il Lago di Orta San Giulio e il Lago di Mergozzo. Il primo appartiene ad uno dei piccoli paesi piemontesi considerati tra i più belli borghi d’Italia e la sua visione è straordinaria. Il secondo si trova nella zona del Verbano Cusio Ossola ed è uno degli specchi d’acqua più puliti e limpidi che si trovano nella nostra nazione.