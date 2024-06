Litiga con l'autista Gtt del 70 e blocca il mezzo pubblico: denunciato dai carabinieri

Un litigio che può costare caro. E' quello di cui si è reso protagonista un uomo di 29 anni che, nei giorni scorsi, ha dato vita a un alterco con l'autista che in quel momento stava guidando un bus della linea 70, nella zona di Moncalieri.



Il litigio ha comportato lo stop al mezzo pubblico per diversi minuti, tanto che sul caso sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Dopo alcuni accertamenti, l'uomo è stato denunciato per interruzione del pubblico servizio.