Vacanze estive di famiglia sull’Alpe di Siusi

È sempre bellissimo quando arriva il momento di programmare una vacanza in famiglia perché, finalmente, dopo mesi di studio e di lavoro, bambini, ragazzi e genitori avranno la possibilità di condividere molti momenti spensierati all’insegna del divertimento e del relax più assoluto.

C’è però da dire che non sempre è facile conciliare le esigenze, spesso molto diverse, di ragazzi e adulti; vi sono però alcuni luoghi che, tradizionalmente, sono la meta ideale per le vacanze dei nuclei familiari; una di queste è senza ombra di dubbio l’Alpe di Siusi, un territorio che ha veramente molto da offrire a tutti coloro che stanno cercando il soggiorno ideale a misura di adulti e ragazzi. Si tratta infatti di un territorio che, a tutti i livelli, è perfettamente organizzato per accogliere i gruppi familiari.

Se quindi siete alla ricerca di una struttura che sia in grado di supportare al meglio le vostre varie esigenze familiari possiamo suggerirvi, senza timore di sbagliare, questo bellissimo family hotel presso l’Alpe di Siusi, l’Abinea hotel, a Castelrotto, località che è stata inserita nella prestigiosa lista “I Borghi più belli d’Italia”.

Vacanze di famiglia sull’Alpe di Siusi : 3 idee

Per le famiglie che amano le escursioni, l’Alpe di Siusi è un vero e proprio paradiso terrestre; esistono infatti moltissimi sentieri che sono perfetti per i gruppi familiari, anche quelli che hanno al seguito bambini molto piccoli; sono infatti numerosi i percorsi su cui possono muoversi agevolmente anche i passeggini.

Un’escursione classica, della durata di circa 2 ore, davvero perfetta per le famiglie, è il celebre “Sentiero Oswald von Wolkenstein”, un percorso che costeggia le Rovine di Salego e Castelvecchio. Durante il percorso, lungo poco meno di 6 km, i ragazzi incontreranno ben 15 stazioni dove potranno giocare, scoprire la tavola dei cavalieri, una spada e animali mistici.

Altro percorso ideale per grandi e piccoli è il sentiero “Sorgenti delle Streghe”; il punto di partenza è il Rifugio Tirler che può essere raggiunto dalla stazione a monte della cabinovia Alpe di Siusi (in autobus oppure a piedi). Si tratta di un percorso circolare di circa 1,5 km e il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora. All’inizio del percorso si trova un bel parco giochi. A guidare i visitatori lungo il percorso è la segnaletica con la “Strega Curandina” e la civetta “Emma”. Lungo il percorso si troveranno case delle streghe, stazioni interattive e varie sculture in legno.

Perfetto per adulti, bambini e ragazzi è anche il “Parco Avventura Col del Flam” che si trova nei pressi di Ortisei; qui i visitatori potranno mettere alla prova le proprie doti di equilibrio; a loro disposizione vi sono diversi percorsi sospesi; quello di 80 m di lunghezza è perfetto per i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni; poi ci sono quello classico lungo circa 500 m e un altro percorso, più difficoltoso, con una teleferica lunga 60 metri. Ci sono poi un’altra teleferica della lunghezza di 180 metri nonché una fly line di 680 metri. Al Parco, inoltre, si trovano un parco animali e un impianto di trampolini.

Il divertimento inoltre è disponibile anche nell’hotel Abinea che, oltre alla piscina, mette a disposizione una saletta giochi per bambini con parete d’arrampicata, Lego gigante e tavolo giochi con touch screen.