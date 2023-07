No Tav, dal 29 al 31 luglio torna il Festival Alta Felicità. Myss Keta ospite speciale

Si terrà da sabato 29 a lunedì 31 luglio, con ospite speciale per l'ultima serata la rapper dall'identità misteriosa Myss Keta, la settima edizione del Festival Alta Felicità, organizzato come sempre dal Movimento No Tav in Val di Susa.

L'evento è stato presentato questa mattina, tra gli altri, dal sindaco di Venaus, Avernino Di Croce: “Non c’è alcuna ragione per la quale io non debba dare l’autorizzazione a questa manifestazione - ha detto - in quanto i documenti che mi sono stati presentati dall’associazione sono tutti regolari. L’evento è un bene anche per il territorio della Valle in quanto porta turismo e risorse per tutto il territorio. Sono stato indagato per la scorsa edizione, ma sono assolutamente sereno rispetto ai capi d’imputazione perché sono certo di avere già dimostrato la mia assoluta estraneità ai fatti che mi sono stati addebitati".

L'evento si terrà alla Borgata 8 Dicembre di Venaus, che sarà attraversata da migliaia di persone che, con entusiasmo, arriveranno in Val di Susa per tre giorni di musica, dibattiti, incontri e gite. Anche quest'anno il Festival No Tav si concentrerà sulla tematica ecologica, visti gli evidenti cambiamenti climatici in atto, non soltanto sui nostri territori, ma in tutto il mondo, che stanno modificando la vita di tutti e tutte: a maggior ragione alla luce del contesto di guerra in cui vengono destinate ingenti risorse per la distruzione e non per la salvaguardia della vita e del pianeta.

Si rinnova così anche il gemellaggio con il Climate Social Camp 2023 che si terrà a Torino dal 26 al 28 luglio dove centinaia di attivisti e attiviste si ritroveranno per discutere, confrontarsi e crescere insieme per capire come proseguire la lotta per il clima e vincere questa sfida complessa, ma vitale. Ad attendere i partecipanti grandi aree verdi per il grande campeggio gratuito. Ogni area sarà dotata di servizi igienici.