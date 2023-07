Come vivere a Torino se sei uno studente

Torino è una delle metropoli italiane più amate sia per quanto riguarda l’arte e la cultura che per quanto riguarda le tante opportunità di studio. Ma come vivere questa bellissima città da studente? La prima cosa da fare è sicuramente quella di trovare l’alloggio più adatto alle proprie esigenze. Seppure possa sembrare un’impresa ardua, con l’aiuto di piattaforme dedicate è possibile individuare una soluzione adeguata; a tal proposito, è possibile visionare numerose stanze a Torino su Dovevivo .

Per risparmiare e vivere Torino nel pieno della sua bellezza, ecco qualche consiglio utile.

L’alloggio prima di tutto

Torino è una città multiculturale ricca di opportunità e di svago per uno studente. La prima cosa da fare quando si vuole studiare in questa metropoli è sicuramente cercare un alloggio adatto alle proprie tasche. Questa città ha una vasta scelta di alloggi, però i prezzi possono variare notevolmente a seconda della zona e del tipo di appartamento. Quali sono i quartieri più popolari tra gli studenti? Sicuramente uno dei più famosi è San Salvario, poi c’è Vanchiglia e Aurora, questi luoghi offrono un’ampia scelta di locali notturni e bar oltre che un costo degli affitti molto accessibile. Poi se si sceglie di condividere l’appartamento con altri studenti si può risparmiare sia sul costo dell’affitto che su quello delle utenze e sulle eventuali spese di condominio.

Come muoversi a Torino

Il sistema di trasporti pubblici di Torino è efficiente e conveniente, infatti la città è ben collegata in ogni sua parte da tram, metropolitana e bus. Per gli studenti c’è poi la possibilità di avere uno sconto sugli abbonamenti dei trasporti pubblici grazie alla tessera universitaria. Inoltre, la città di Torino promuove l’utilizzo della bicicletta, come accade in altre grandi città d’Italia, tramite il bike sharing e la presenza di una vasta rete di piste ciclabili.

Svago e opportunità

Torino è conosciuta anche per la sua movida notturna varia e molto vivace, ricca di locali, bar e pub che offrono musica dal vivo, intrattenimento e una grande varietà di bevande a prezzi accessibili. Il quartiere di San Salvario è uno dei più vivaci e frequentati dagli studenti, ma anche il centro storico di Torino offre divertimento per tutti i gusti. Poi, la città offre un’ampia gamma di mostre ed eventi culturali durante tutto l’anno, come il Salone del Libro e il Festival del Cinema.

Oltre questo, Torino è ricca di attività extrascolastiche, qui gli studenti potranno trovare molte opportunità per apprendere nuove abilità e conoscere persone nuove fuori dal campus. Sono presenti, infatti, molti club sportivi, gruppi di escursionisti, centri culturali e club di viaggi che offrono esperienze ed attività esclusive. Gli studenti universitari possono sfruttare una vasta gamma di risorse che vengono messe a loro disposizione, come le biblioteche, i laboratori e i servizi di orientamento e tutoraggio. Questa grande metropoli è famosa per la sua cucina e offre tantissime specialità regionali.