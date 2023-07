La Tecnau di Ivrea punta sul packaging sostenibile con l’acquisizione di Sitma

Tecnau, azienda multinazionale con sede a Ivrea, leader nell’automazione industriale, produttrice di sistemi di finitura per la stampa digitale ed il book on demand, ha deciso di puntare sul packaging sostenibile con l’acquisizione di Sitma, azienda multinazionale con sede a Spilamberto, in provincia di Modena, e filiali in Francia, USA e Giappone, per un totale di circa 130 dipendenti.

L’azienda di Ivrea, con sede in via Torino nell’ex comprensorio Olivetti, 250 dipendenti nel mondo, ha portato a termine questa importante operazione che le consente di espandersi al d fuori dei suoi principali settori di attività ed in particolare nel mercato dell’e-commerce, con soluzioni altamente automatizzate che consentono di produrre pacchi di formato variabile, con materiali sostenibili.

Questi innovativi macchinari, già in uso presso i principali gestori di e-commerce, permettono di confezionare con carta completamente riciclabile una vasta gamma di prodotti, che spaziano dall’editoria al fashion, dall’elettronica al beauty. Grazie ad un sistema di scansione 3D integrato nella linea, il macchinario può realizzare le buste in carta con dimensioni minime rispetto alle dimensioni del prodotto, consentendo di ridurre il materiale utilizzato per la protezione, così come lo spazio sui mezzi di trasporto, e i conseguenti costi, consumi ed emissioni.

“Siamo molto contenti per questa opportunità, si tratta per Tecnau di un investimento importante nel futuro” ha dichiarato Giuliano De Marco, Presidente di Tecnau. “Conosciamo e collaboriamo con Sitma da molti anni, l’evoluzione dei loro prodotti e l’attenzione alla sostenibilità ambientale sono stati uno dei driver decisivi nella scelta strategica”.

L’azienda ha annunciato nei mesi scorsi un piano di espansione dello stabilimento produttivo di Ivrea, dove ha acquistato e bonificato il Capannone Sud nell’area ex Olivetti. L’inaugurazione delle prime nuove aree produttive è prevista per l’autunno di quest’anno.