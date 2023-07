Dopo il secondo posto del 2022 Loris Schina ha grandi aspettative: divertimento assicurato al TdC

L’anno scorso Schina ha fatto sua la piazza d’onore nel Trail delle Colline Corto di 15 chilometri con il tempo di 1h18’13”, classificandosi alle spalle del solo Stefano Chiavarino, primo in 1h11’17”. Un’ottima prestazione nonostante le condizioni meteo proibitive, con una fitta pioggia che ha inevitabilmente condizionato le prove di tutti i protagonisti in gara: “Pioggia e fango l’hanno fatta da padroni, però il percorso è davvero bello, ben studiato e tracciato dai direttori di gara. In discesa solitamente recupero parecchio terreno, ma stavolta era davvero impensabile. Comunque l’organizzazione è stata impeccabile e il divertimento assicurato. Ogni gara è un viaggio a sè, che vale la pena di vivere cercando di goderselo al massimo, senza aver rimpianti al traguardo”.

Sin dalla sua prima edizione il Trail delle Colline viene scelto da atleti di alto livello del mondo OCR (Obstacle Course Race). Loris Schina non fa eccezione, anzi: il campione europeo di categoria 2022 con la Nazionale Italiana ha preso parte alla quarta edizione del TdC, la prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, lasciando subito il segno.

Loris è un ragazzo determinato, con valori forti e idee chiare, e dopo due anni da urlo nell’universo OCR, impreziositi dal terzo posto assoluto nel Campionato Italiano 2021 e dall’impresa continentale del 2022, solo per citare i risultati più importanti da lui conseguiti, si sta dedicando maggiormente in questa stagione alle gare di trail running. Anche in questo campo i piazzamenti di prestigio non mancano, come il quarto posto assoluto e il primo di categoria (19/39 anni) ottenuti poche settimane fa al Gran Trail Courmayeur 30.

“Dopo i successi delle ultime stagioni nelle gare OCR, quest’anno sto dando più peso ai trail: adoro stare in mezzo alla natura, vedere posti nuovi, fare esperienze e conoscere tante persone. La mia fidanzata Cecilia Catolla mi sta trascinando verso le lunghe distanze e così facendo mi godo ancora di più la corsa. Ci siamo conosciuti in una gara OCR a Pila, abbiamo passioni comuni ed è più bello così coltivare il rapporto. L’anno scorso anche lei ha partecipato al Trail delle Colline Corto, piazzandosi terza con il tempo di 1h46’40”, ad un soffio dalla seconda posizione ed a meno di un minuto dalla vincitrice, e anche nel 2023 stiamo cercando di far combaciare le gare di OCR e trail running per essere entrambi al via. Stiamo solo decidendo se cimentarci sul TdC Lungo di 28 chilometri o se bissare la partecipazione al TdC Corto”.



La certezza è che sia Loris che Cecilia si presenteranno in grande forma all’appuntamento di domenica 8 ottobre. E questa volta, conosceranno meglio il percorso. “Di recente mi sono trasferito da Foglizzo a Brandizzo, avvicinandomi ulteriormente alle colline chivassesi e avendo la possibilità di esplorare di più quelle zone. Sin dalla prima edizione il Trail delle Colline è stata una manifestazione riuscitissima, la gente aspetta tutto l’anno questo evento che valorizza il territorio e sposa sempre progetti solidali, dando a noi runner motivazioni ulteriori per prendervi parte. Una delle cose che sto maturando di più nel tempo, è che non c’è cosa più preziosa che fare del bene, perché in qualche modo, prima o poi se ne riceverá il doppio”.