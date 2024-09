A Ivrea la Coppa del Mondo di Canoa slalom, l'oro olimpico De Gennaro prova la rimonta

Oltre a De Gennaro, l'Italia punterà su Stefania Horn, quinta a Parigi nel K1, e i numerosi atleti dell'Ivrea Canoa Club come Elio Maiutto, Tommaso Panico e il giovanissimo eporediese Michele Pistoni. Presenti i migliori canoisti internazionali come l'australiana Jessica Fox, doppio oro a Parigi, già oro a Tokio e 12 volte sul gradino più alto ai mondiali di slalom. Saranno tre le specialità in gara, tutte con gara sia maschile che femminile: kayak (K1), canadese (C1) e kayak cross (CSLX).

I più grandi campioni di canoa e kayak si sfideranno a Ivrea dal 12 al 15 settembre per la quarta tappa della Coppa del Mondo di canoa slalom. Ci sarà anche Giovanni De Gennaro , oro olimpico a Parigi nel kayak (K1), che proverà a rimontare dall'attuale quarto posto nella competizione. Quella di Ivrea sarà l'ultima tappa prima di quella finale che si terrà in Spagna dal 19 al 22 settembre.

Venerdì 6 settembre , invece, ci sarà una premiazione speciale dei medagliati olimpici italiani nelle specialità di canoa e kayak allo Stadio della Canoa di Ivrea. A ricevere il premio Pierpaolo Ferrazzi (Barcellona 92 e Sidney 2000), Antonio Rossi (a medaglia in ogni edizione da Barcellona 92 ad Atene 2004), Daniele Molmenti (Londra 2012), Gabriele Casadei (argento C2 a Parigi 2024) e Giovanni De Gennaro. Interverrà il campione del mondo Ciccio Graziani, insieme ad Antonio Rossi volto dell'iniziativa "Wonnie in Giro" della Fondazione Fila Museum.

Con questi eventi Ivrea si conferma una delle capitali della canoa slalom, grazie alla Dora Baltea e agli investimenti messi in campo dalle amministrazioni. "Grazie alla tecnologia del progetto Onde Digitali - ha spiegato Sonia Cambursano, consigliera delegata al turismo e allo sviluppo economico della Città Metropolitana di Torino - è stato possibile installare telecamere che riprendano le prestazioni degli atleti in modo che possano riguardarsi e studiarsi, rendendo attrattivo lo Stadio della Canoa di Ivrea ai più grandi atleti. Il progetto rappresenta una bella sintesi fra innovazione e tradizione sportiva e tecnologia di avanguardia, che può dare un forte impulso per rendere lo Stadio della Canoa di Ivrea attrattivo su vasta scala per il mondo del canottaggio, per gli atleti e per gli appassionati, generando attività lungo tutto l'anno e contribuendo allo sviluppo turistico ed economico dell'Eporediese".

"Questo evento - ha commentato l'assessore regionale allo sport e al turismo Marina Chiarelli - rappresenta un'occasione straordinaria per mettere in luce le eccellenze sportive del nostro territorio e per promuovere la passione per la canoa slalom a livello internazionale. La Coppa del Mondo di Ivrea non è solo una competizione di alto livello, ma anche un'opportunità per avvicinare i giovani allo sport e far conoscere le bellezze della nostra regione a un pubblico globale".