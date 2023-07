Il presidente Mattarella atteso a Torino per inaugurare la nuova stagione del Polo del 900

È atteso il 2 agosto l’arrivo di Sergio Mattarella al Polo del 900. Il presidente della Repubblica era già stato ospite nel 2018 e quest’anno ritorna per anticipare la nuova stagione autunno inverno del Polo.

"Grandissima opportunità per noi il fatto che abbia scelto di tornare - commenta il direttore Emiliano Paoletti -. Questa volta si tratterà più di un incontro che stiamo costruendo sui temi del futuro, dei giovani e l'Europa".

Una stagione che si intitola “Mare Polvere e Orizzonti” con tre nuovi maxi progetti incentrati su confini, guerre e partecipazione politica.

L’inizio delle nuove attività al Polo è previsto per l’8 settembre e andranno avanti per tre anni seguendo tre parole chiave: “disobbedire”, “combattere” e “sognare” ispirate alla Resistenza Armata. Per l’occasione si terrà la lectio Magistralis di Giuseppe Filippetta.

Il programma dei tre maxi progetti "Mare, Polvere e Orizzonti" partirà poi il 28 settembre con il primo spettacolo “Idrogeno” a cura dell’Unione Culturale Franco Anconicelli.

Tra le novità in arrivò al Polo, la trasformazione della Sala 900 in un auditorium da 150 posti e della Sala Voltoni in una galleria espositiva.

Per info e programma: www.polodel900.it