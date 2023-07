Degrado e criminalità in zona Porta Nuova, Pentenero: "La zona è sotto la lente di istituzioni e forze dell'ordine"

La stazione di Porta Nuova è uno dei primi biglietti da visita per i turisti che vengono a visitare Torino, specialmente in questa stagione ricca di viaggi e gite in città. A volte però proprio qui le situazioni di degrado sono talmente evidenti da oscurare la bellezza del luogo.

Ieri sera, in corso Vittorio Emanuele II angolo via Sacchi, la Circoscrizione 1 ha svolto un sopralluogo insieme ai rappresentanti del Consiglio Comunale. Obiettivo della commissione: discutere sul tema della sicurezza, del commercio e del decoro urbano .

Sul tema del commercio del quartiere è stato interpellato Alfredo Orto , presidente dell'associazione commercianti di Borgo San Secondo: " Nelle aree circostanti il commercio è morto, la causa principale è dovuta alla nascita dei grandi centri commerciali e del degrado urbano che si è creato. Servono aiuti per aprire attività e non incentivare a chiuderle ".

" Si è parlato molto e su più fronti del tema sicurezza nel quartiere di San Salvario e Porta Nuova, che hanno avuto risalto sui giornali per le notizie di spaccate e furti – ha sottolineato la presidente della Circoscrizione 1, Cristina Savio (lista civica Torino Domani): " Sono la parte emergente di violazioni della legalità che vanno affrontate su molti fronti, e che riguardano non solo il crimine di strada, i furti, gli scippi ma anche le violazioni meno alla luce del sole, dalle estorsioni alla violenza all'interno delle mura domestiche ".

Sono molte le associazioni e i comitati nati in questi ultimi anni per rispondere ai problemi legati al degrado del centro città, come la "Fondazione Contrada" rappresentata dal presidente Germano Tagliasacchi: "Il nostro obiettivo è fortificare le azioni socioculturali nelle zone che riguardano i portici di Torino, ma serve il sostegno delle istituzioni".

"Rispetto alle istanze raccontate questa sera riporterò in giunta le tematiche segnalate - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza e multiculturalità Gianna Pentenero - Questa zona è in particolar modo oggetto di attenzione da parte dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine. È un'area all'interno della quale i senza fissa dimora generano tematiche delicate a cui il Comune costantemente lavora: per esempio la città ha 800 posti di ospitalità in cui durante le ore notturne i senza tetto possono trovare riparo".