Maxi retata a Barriera di Milano e Borgo Vittoria: polizia e carabinieri alla Gondrand e al Tossic Park di corso Venezia

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un controllo straordinario del territorio in Barriera di Milano e Borgo Vittoria, nelle zone dello spaccio. Una vera e propria retata, condotta con mezzi e personale della polizia e dei carabinieri.

L’obiettivo? Ripristinare la legalità in luoghi frequentati da spacciatori e tossicodipendenti. Nei luoghi della droga. Le forze dell’ordine sono intervenute all’ex Gondrand, al Tossic Park di corso Venezia: qui, tra gli automobilisti in coda per entrare in città, auto e mezzi della polizia e dei carabinieri hanno letteralmente militarizzato la zona. Segnalati agenti anche sul Trincerone. Diverse le persone fermate, perlopiù tossicodipendenti e spacciatori, ma bisognerà aspettare la fine del blitz per avere un esito più preciso dei controlli.

"La crescente insicurezza e gli episodi di degrado destavano da tempo preoccupazione nei residenti e nei commercianti della zona di Corso Venezia, ringraziamo le forze dell'ordine per l'operazione di questa mattina e ci auguriamo che possano seguirne altre fino al completo sradicamento dell'illegalità che vi prospera - a dichiararlo sono gli esponenti di Fdi in circoscrizione 5 Carmela Ventra e Alfredo Ballatore intervenendo sulla retata di questa mattina a Torino nord. "Da parte del Comune di Torino serve più attenzione verso le nostre periferie e le attività produttive di quell'area" dichiara la vice capogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli.