Vede la polizia e scappa, aveva con sé droga, medicinali e uno smartphone di lusso rubato: arrestato

Un cittadino algerino di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia per possesso di droga con fini di spaccio. L'uomo è finito nei guai durante un controllo effettuato da parte degli agenti che lo hanno notato in corso Giulio Cesare. Un comportamento sospetto, il suo, perchè alla vista dell'auto, tenta di allontanarsi, ma non sfugge alla loro attenzione.

Durante il tentativo di fuga, l’uomo nasconde una sacca tra due bidoni della spazzatura. Borsa recuperata dai poliziotti, che all'interno trovano quattro pezzi di hashish (oltre due etti e mezzo) e 70 compresse di medicinali, utilizzate in teoria per la cura di dolori neuropatici, ansia ed epilessia.



Raggiungono l'uomo e lo controllano. Addosso ha anche un telefono di grande valore (quasi 1300 euro): uno smartphone il cui furto era stato denunciato pochi giorni prima. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.