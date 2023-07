CTA acquisisce Raccortubi Group, nasce un nuovo gruppo italiano leader nei tubi in acciaio inox

Il Gruppo CTA (Commerciale Tubi Acciaio) di Grugliasco – uno dei principali player nel settore della fornitura e commercializzazione di prodotti in acciaio, destinati ai mercati della Chimica e Petrolchimica, Raffinazione, Gas Processing, Power Generation e Nucleare, con un fatturato 2022 di 202,5 milioni di euro – acquisisce il 100% del Gruppo Raccortubi , produttore e fornitore di materiale piping in acciaio inox e leghe speciali.

Ai risultati economici del 2022 si sommano poi quelli di business, che hanno visto il rafforzamento nell’area degli Stati Arabi, significativi investimenti per aumentare la disponibilità di magazzino, da sempre punto di forza di CTA ed un’attenzione particolare ad alcuni ambiti promettenti, come idrogeno e rinnovabili.

Marco Pollastrini, CEO di Gruppo CTA, ha così commentato: “Dall’acquisizione di una società che ha già un posizionamento distintivo ed ha alle spalle una storia di sviluppo di rilievo derivano una serie di responsabilità che Gruppo CTA è in grado di gestire, e nuove importanti opportunità. Infatti, l’unione dei due Gruppi dà la possibilità di attuare delle sinergie che consentiranno di affrontare le sfide poste dal mercato internazionale nei prossimi anni. Ora guardiamo al futuro e a tutte le opportunità che ci riserva, con un focus particolare sui mercati in via di sviluppo ad alto potenziale, come le energie rinnovabili”.