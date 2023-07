Sciare a un'ora da Torino: la classifica dei 5 posti più amati

Il periodo invernale è sinonimo di neve, montagna e di sport invernali. Se state progettando una settimana bianca in famiglia, un week-end innevato con gli amici o un romantico viaggio con la vostra dolce metà, nei dintorni di Torino ci sono diverse località che soddisferanno tutte le vostre esigenze.

La città sabauda si trova infatti vicino alle più rinomate stazioni sciistiche del Piemonte ed è collegata con il comprensorio della Via Lattea attraverso l'autostrada A32. Quest'ultimo comprende sette località della Val di Susa (Oulx, Sestriere, Cesana, Claviere, Sauze d'Oulx, Pragelato e San Sicario) e la località francese di Monginevro.

Se state già sognando di indossare gli sci, circondati da neve e montagne in attesa della prossima discesa, non perdete l'occasione di visitare le 5 località sciistiche più belle del territorio, facilmente raggiungibili da Torino.

Le migliori località vicino a Torino dove sciare

Torino è stata la città scelta per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2006. Nonostante non sia situata in una zona montagnosa, la città cuore del Piemonte si trova molto vicina alle principali stazioni sciistiche piemontesi e a alcune stazioni in Valle d'Aosta. Grazie all'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, è possibile raggiungere velocemente le stazioni dell'Alta Valsusa, come Bardonecchia e la Via Lattea. Infatti tra i posti più apprezzati dagli amanti della neve, lo ski area di Vialattea è uno dei migliori comprensori dove poter sciare a un'ora da Torino. Vediamo quindi insieme una selezione delle 5 località più rinomate!

Sauze d'Oulx. Questa è la località sciistica di Vialattea più vicina al capoluogo piemontese, che si raggiunge facilmente percorrendo l'autostrada A32/E70. Per accedere alla prima seggiovia a agganciamento automatico, non è neanche necessario arrivare fino al paese: è sufficiente fermarsi qualche tornante più sotto, in località Jouvenceax. In vista delle Olimpiadi Invernali del 2006, era stato progettato un piano di miglioramento infrastrutturale che prevedeva la costruzione di una telecabina che salisse dalla stazione ferroviaria di Oulx. Ma il progetto è stato abbandonato a causa dell'opposizione del comune di Oulx, che riteneva che l'impianto sciistico fosse troppo vicino alle case.

Bardonecchia. In poco più di un'ora di viaggio, percorrendo circa 96 km di strada, è possibile raggiungere questa località sciistica a partire da Torino. Grazie all'autostrada A32, che si avvicina molto agli impianti di risalita, il viaggio risulta particolarmente agevole. Il comprensorio sciistico di Bardonecchia si trova al centro di una conca in cui si incontrano quattro valloni che alimentano la Dora di Bardonecchia. Offre ben 100 km di piste per la discesa, impreziosite da oltre 20 impianti di risalita, e 22 km di piste per il fondo sciistico. Situata nel comune più occidentale del Piemonte e d'Italia, è una delle principali località sciistiche della regione.

Monginevro. In meno di un'ora e venti di macchina, percorrendo meno di 100 km da Torino, si arriva alla prima stazione sciistica francese. Dall'uscita dell'autostrada A32 a Oulx, si percorre una strada statale che porta alla località di Cesana Torinese e poi al colle del Monginevro. Anche se ci si vuole recare sulla stazione sciistica francese, è possibile fermarsi a Cesana Torinese e utilizzare gli impianti di risalita per raggiungerla. Tuttavia, è necessario ricordarsi di acquistare l'estensione del biglietto anche per la località francese presso le casse sciistiche.

Sestriere. Questa stazione sciistica, situata nel cuore della Via Lattea, è considerata la più rinomata di tutto il Piemonte. Fondata negli anni '30 dalla famiglia Agnelli, ha subito una trasformazione notevole e ora ricorda molto una tipica stazione sciistica francese, con numerose costruzioni e alloggi, oltre a un'ampia varietà di piste e impianti sciistici. È possibile raggiungere questa stazione utilizzando l'autostrada A32/E7 oppure la A55 e la Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere.

Limone Piemonte. Nella provincia di Cuneo si trova questa affascinante località, che grazie alla sua posizione privilegiata, è considerata una delle stazioni sciistiche più nevose d'Italia. Le piste del comprensorio sciistico chiamato "Riserva Bianca" si estendono su un totale di 80 chilometri, distribuiti su tre diverse aree: Limone-Sole, Tre Amis e Limonetto. Queste tre aree sono connesse tra loro, consentendo agli sciatori di godere di una varietà di percorsi e paesaggi unici.