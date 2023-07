Sono molte le persone che per ovvi motivi vorrebbero sapere come funziona lo smaltimento computer vecchi tenendo presente che per fortuna ci sono stati dei progressi in campo tecnologico che hanno permesso di produrre una grande quantità di apparecchi elettronici che hanno consentito alla persona di poter avere un'ampia varietà di scelta nel momento in cui devono fare acquisti.

Però c'è stata anche una conseguenza negativa all’aumento dei rifiuti elettronici però nel passato per smaltire i computer vecchi bisognava aspettare dieci anni. Purtroppo ora le cose sono cambiate perché già dopo due anni un computer può essere considerato già un po' obsoleto.

Per questo spesso soprattutto le persone che ci lavorano spingono per avere una nuova che sia con più funzionalità anche più bello.

In questo caso però bisogna capire cosa fare con gli apparecchi che non si usano più e come smaltire perché sarà importante parlare con gli esperti in modo da avere alcune soluzioni, anche per riutilizzo perché se non si seguono indicazioni precise non si riuscirà a smaltire in maniera corretta.

Diciamo anche che chi ha un apparecchio di piccole e medie dimensioni come può essere un PC portatile può essere tentato di buttare nel secchio dei rifiuti indifferenziati in modo da non fare nessun danno.

Però non è detto che si devono smaltire solo così ci usate semplicemente perché dobbiamo innanzitutto ricordare che queste apparecchiature si chiamano RAEE e cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Quindi è molto importante conoscerli perché lo smaltimento prevede una precisa procedura da seguire e che dipende anche dalla loro grandezza.

Modalità principale per smaltire questo tipo di rifiuto

Ci sono due opzioni per chi vuole smaltire questo tipo di rifiuto che viene chiamato appunto elettronico e cioè innanzitutto lo si potrebbe portare nei negozi di elettronica che hanno una superficie meno 400 metri quadrati, ma con il vincolo di dover acquistare un prodotto corrispondente.

Fermo restando che questa cosa vale solo se il rifiuto supera i 25 cm perché in caso contrario non c'è nessun obbligo di acquisto.

Un’altra opzione è portare questo rifiuto in un centro di raccolta, che è attrezzato anche perché è l'unica cosa da fare nel momento in cui c'è la possibilità che non abbiamo voglia di comprare un computer nuovo.

Anche per questa scelta può essere dovuta a tanti motivi perché magari non ci serve più usarlo o perché abbiamo trovato già delle alternative con parenti o amici.

Ecco perché siamo costretti a rivolgerci a un centro di raccolta professionale soprattutto per esempio nel caso in cui si tratta di smaltire computer aziendali perché questo comporta una quantità rilevante di rifiuti.

Forse non tutti sanno che il motivo principale per il quale lo smaltimento dei computer va effettuato in un centro di raccolta è la composizione. Infatti parliamo di apparecchi e contengono sostanze tossiche inquinanti come il mercurio: ed ecco perché seguire le norme di un corretto smaltimento consente di ridurre i rischi ambientali per la salute contribuendo al contempo anche alla possibilità di recuperare i materiali che possono essere riutilizzati in altri ambiti.