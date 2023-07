Il Parco delle Alpi Liguri e l’A.N.C. uniti per il presidio del territorio

E’ stata approvata nell'ultimo Consiglio di Amministrazione del Parco , tenutosi martedì 11 luglio, e firmata ieri la convenzione con l’ Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo regionale di Volontariato di Protezione Civile Liguria , sempre in prima linea nell’impegno sociale per il Paese.

In attesa di pubblicare le date delle prove del concorso per Guardiaparco, l’Ente ha intrapreso di comune accordo con l’A.N.C. una collaborazione per l'attività di presidio dell'area protetta, mediante servizi da svolgersi direttamente sul territorio, con finalità di monitoraggio e supporto per escursionisti e visitatori.