Un'estate trionfale per gli sbandieratori e i musici di Grugliasco, tra premi ed esibizioni

Giugno e luglio mesi di gare, di Palio e di impegni che hanno visto protagonisti gli Sbandieratori e musici di Grugliasco.

Il 18 giugno hanno partecipato al torneo organizzato dal Borgo San Pietro di Asti dove i ragazzi grandi, denominati “Assoluti” e la sezione Under dei bimbi, dai 6 ai 15 anni, hanno portato nelle mura cittadine parecchi riconoscimenti e medaglie.

Il 9 luglio, sempre ad Asti, nella terra delle bandiere, in piazza Alfieri, dove si corre il Palio in una domenica di gran caldo, dove si disputerà la Tenzone Bronzea della Federazione Italiana Sbandieratori, 13 gruppi provenienti da tutta Italia, tra cui quello degli sbandieratori grugliaschesi, hanno partecipato per aggiudicarsi il passaggio alla categoria superiore che proietta nell’olimpo del mondo delle bandiere, la Tenzone Argentea e poi la Tenzone Aurea. Tanti gruppi diverse scuole di bandiera, tanti sacrifici, tante ore di allenamento da portare in piazza per essere giudicati da giuria federale.

Grugliasco unico gruppo torinese, con la sua passione e con i suoi colori ha rappresentato la Città davanti a gruppi blasonati. In questo gruppo c’è tutto, ci sono i ragazzi delle borgate del Palio della Gru, ci sono mamme, papà e ragazzi che hanno iniziato per gioco, ci sono i supporters che scalpitano, ci sono genitori che hanno creduto in questa realtà fatta di condivisione e di accoglienza. Competizione fatta su più gare come singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra musici e sbandieratori.

Nella mattinata di domenica si è esibita la coppia Edoardo Zanella e Christian Piccoli alla loro prima esibizione in un campionato italiano assoluti. Ragazzi che hanno iniziato all’età di 8 anni e che oggi ne hanno rispettivamente 18 e 16, tante emozioni le gambe che tremano, arrivano noni.

Dopo la coppia arriva il momento della Piccola squadra composta da 4 atleti Edoardo Zanella, Christian Piccoli, Lorenzo Sacchetti e Martina Luongo. Esibizione perfetta, punteggio ottenuto secondo le aspettative, arrivano quinti. Pausa pranzo e poi l’esibizione dei singolisti: scende in campo l'atleta Christian Ippolito che ha già un palmares ricco di premi e soddisfazioni. Esibizione di alto livello che con 5 bandiere che lo porta a salire sul podio con un ottimo terzo posto.