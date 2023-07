Fermata per un controllo aggredisce, morde, picchia e sputa verso gli agenti: arrestata 23enne

Approfittando della confusione creata con le proprie urla che attirano la curiosità dei passanti, la donna cerca di disfarsi di un mazzo di chiavi in suo possesso passandole ad un uomo, ma gli agenti riescono a bloccarla in tempo.

Si passa dunque al commissariato, dove la donna non cambia però atteggiamento: si oppone, non collabora e anzi sputa arridittura ai poliziotti, mordendo e graffiando chi le capita a tiro.



Durante la perquisizione dell'abitazione di cui la donna aveva le chiavi, i poliziotti trovanom nel cassetto di un mobiletto del bagno due sacchetti in nylon con oltre 210 grammi di cocaina, 58 dosi di crack per un peso di 23 grammi e un dischetto della stessa sostanza stupefacente del peso di 11 grammi. Per la donna scattano così le manette ai polsi.