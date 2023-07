Tassi di interesse alle stelle, gli artigiani fanno i conti: "Per le pmi del Piemonte un costo extra da 509 milioni"

Oltre 500 milioni di euro: 509, per la precisione. Ecco il conto - decisamente salato - che le pmi piemontesi rischiano di pagare alla politica monetaria della Banca Centrale europea. Tutta "colpa" dei tassi di interesse che non accennano a mollare la loro scalata: i continui ritocchi, oltre a rendere il denaro sempre più costoso, finiscono per danneggiare l'intero sistema economico che si regge (anche) su prestiti e investimenti.

Un conto da capogiro A lanciare l'allarme è Confartigianato, con le parole del presidente provinciale di Torino, Dino De Santis: “Se la BCE non si ferma sarà un disastro! La stretta monetaria è già costata oltre 509 milioni di euro di extra costi alle pmi del Piemonte. Non vedo sufficiente attenzione. Si rischia di frenare lo sviluppo delle nostre imprese”.

Costi extra, spiega il numero uno della sigla datoriale torinese, che pesano di più "dove le imprese sono più impegnate negli investimenti per crescere. Non vedo sufficiente attenzione. Si rischia di frenare lo sviluppo delle nostre imprese: la marginalità viene contratta all’osso e dunque anche la volontà di mettere in atto quelle misure utili ad aumentare la propria competitività. Dalle evoluzioni di processo, acquisto di nuovi macchinari, rivoluzione degli spazi di lavoro. Ma tutto questo costa e le MPI rischiano di non poterselo permettere, contraendo così drammaticamente la propria capacità di stare sul mercato ed esprimere tutto il loro valore. Non parliamo di un rischio futuro. Già oggi i segnali di tensioni sulla domanda di credito sono evidenti".

Prospettive poco rosee Le prospettive, peraltro, non consigliano ottimismo: l'ultimo rialzo (di 25 punti base) risale a poco più di un mese fa. Ma soprattutto trapela la concreta ipotesi che in vista ci sia un nuovo aumento. "In dodici mesi i tassi ufficiali sono stati rialzati otto volte, per complessivi 400 punti base. E’ presumibile quindi, che nel corso dell'anno si propagheranno effetti restrittivi sulla propensione ad investire. Una “tempesta perfetta” dato che si aggiunge ad altri diffusi segnali di rallentamento del ciclo economico”.

Anche le famiglie rischiano