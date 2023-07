Condove, giovane bloccata sulla ferrata della "Rucela" salvata dai vigili del fuoco

Poco prima delle 20 di oggi i vigili del Fuoco del Comando di Torino sono intervenuti presso la ferrata della “Ruceia” a Condove, per soccorrere una persona. L’opera del personale ha permesso di portare in salvo una ragazza che era rimasta bloccata nella prima parte della ferrata. Sul posto le squadre 91, i vol. di Borgone, la squadra SAF della sede Centrale ed il Drago 63. La giovane non riportava nessuna ferita o lesione.