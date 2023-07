Le Vallette avranno il proprio centro polifunzionale, ma il Pnrr preoccupa Lo Russo: “Chiediamo garanzie” [FOTO]

Le Vallette avranno il proprio centro polifunzionale: è stato inaugurato ufficialmente questa mattina, infatti, il cantiere per la demolizione e l'intera ricostruzione della palazzina di piazza Montale 8. L'edificio, di proprietà Atc e abbandonato da 15 anni, si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza grazie a un finanziamento di 5,8 milioni di euro con fondi PinQua-Pnrr previsti dal Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell'Abitare delle Vallette (progetto in partenariato tra la Città di Torino e la stessa Atc, che impiegherà 500mila euro in cofinanziamento). I lavori dovrebbero concludersi entro il settembre del 2025.

Le preoccupazioni sul Pnrr

Nonostante la nuova partenza, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha espresso perplessità sulla revisione del Pnrr che potrebbe togliere alla città risorse importanti: “Ogni euro a nostra disposizione – ha dichiarato – è stato impegnato, finora senza ritardi, per trasformare Torino. Le notizie che stanno arrivando, però, ci preoccupano: non possiamo permetterci di sperperare nulla su contratti già stipulati, per questo abbiamo chiesto garanzie al Governo e un incontro urgente al ministro Piantedosi. I comuni hanno lavorato meglio di tutti gli altri usando tutte le risorse a disposizione: non è corretto far pagare a noi i ritardi dell'amministrazione centrale”.

A difendere l'operato del Governo ci ha pensato, ancora una volta, il governatore Alberto Cirio: “Il Pnrr - ha commentato – ha destinato al Piemonte oltre 1 miliardo di risorse: posso assicurare che non ci sarà alcun tipo di riduzione. Il Governo, a proposito, si sta muovendo con grande serietà attraverso un lavoro di verifica della capacità di spendere tutti i fondi nei tempi previsti”.

Un “community hub” per le Vallette

La nuova struttura sarà un vero e proprio “community hub” di quartiere: al piano terra, infatti, troverà spazio il “vecchio” ufficio postale (temporaneamente spostato in un container prefabbricato adiacente al cantiere, ndr), mentre al primo piano verranno realizzati spazi destinati al coworking, ad attività culturali, ricreative e formative con un locale destinato ad attività di ristorazione. Ma le novità più grandi riguarderanno il tetto, che assumerà le sembianze di un “giardino pensile” coperto da una pergola fotovoltaica; innovativo anche il rivestimento esterno e l'impianto di ventilazione, in grado di garantire condizioni termiche ottimali. All'esterno, invece, verranno allestiti un parcheggio per le bici e un'isola ecologica, mentre è in fase di studio un'area verde di collegamento tra piazza Pollarolo e via delle Verbene.

Gli altri interventi

Ma non finisce qui, perché grazie ad altri 15 milioni di euro, il Comune effettuerà altri interventi come la riduzione dell'inquinamento acustico in viale dei Mughetti e strade limitrofe, il rifacimento di percorsi pedonali e piste ciclabili di corso Cincinnato, via Pianezza e via delle Primule tra corso Ferrara e corso Grosseto con riqualificazione delle aree verdi e la valorizzazione dell'accesso al parco delle Vallette da corso Molise con una nuova area giochi e un percorso fitness.