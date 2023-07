Non c'è più rispetto neanche per i morti: al cimitero Parco rubate le batterie dei lumini

Non c'è più rispetto neanche per i morti. Nelle scorse settimane nel Cimitero Parco di via Bertani si sono verificati diversi episodi di depredazioni delle tombe. A raccogliere le segnalazioni dei famigliari il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che parla di "un fenomeno non più tollerabile".

Rubate le batterie di un lumino

L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda il furto delle batterie di un lumino, svuotato e buttato selvaggiamente sulla lapide della defunta. Ma nel corso del tempo sono stati sottratti fiori riposti a ricordo dei cari, così come abbandonati rifiuti nel viale del camposanto. Preoccupa poi la presenza costante di persone che stazione all'ingresso del cimitero Parco per chiedere l'elemosina.

Garcea: "Serve videosorveglianza"