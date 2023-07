Con decisione del Governo, oggi 31 luglio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha designato Maurizio Bufalini nuovo direttore generale di TELT.

La nomina è stata comunicata oggi al Presidente della società, M. Daniel Bursaux e al Ministro francese delegato ai trasporti, Clément Beaune.

TELT è il promotore pubblico binazionale creato da Italia e Francia nel 2015 con la missione di realizzare e successivamente gestire la sezione internazionale della nuova linea ferroviaria merci/passeggeri Torino-Lione.

Maurizio Bufalini, fino ad oggi Direttore generale aggiunto e Direttore della divisione tecnica di TELT, resterà in carica fino a febbraio 2027, a completamento del mandato di sei anni affidato all’architetto Mario Virano, recentemente scomparso.

Bufalini, 60 anni, è laureato in ingegneria civile presso l’università La Sapienza di Roma. Dopo essere stato project manager della TAV Roma-Napoli, la prima tratta ad Alta Velocità in Italia, entrata in esercizio nel settembre 2005, dal 2008 è stato direttore Costruzioni di LTF, la società italo-francese, che ha completato gli studi preliminari per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In quegli anni ha gestito il delicato momento di insediamento del cantiere a Chiomonte, in Val di Susa, ed in seguito, come Direttore Generale di LTF, la transizione verso TELT, la società che coordina le oltre 2000 persone impegnate oggi nei 10 cantieri attivi lungo 65 km tra Francia e Italia.

“La nomina di Maurizio Bufalini, al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, è non solo un’ottima notizia ma anche è l’unica soluzione per la Val di Susa come invocato dal ministro della PA Paolo Zangrillo nelle scorse ore”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo in Commissione Lavori Pubblici e Infrastrutture di Palazzo Madama, il Senatore Roberto Rosso. “Si tratta di un uomo di esperienza, che conosce molto bene TELT e quindi siamo certi che potrà assicurare nuovo slancio alla realizzazione dell’opera. Non è più tempo di ritardi, il tempo delle discussioni stanno a zero: la chiusura del tratto della Torino-Lione è strategico per l’Europa, l’Italia ma ancora di più per il Piemonte".