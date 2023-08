A32 Torino-Bardonecchia, Ambrogio (FdI): "Code e disagi, serve un tavolo di coordinamento cantieri"

"A fronte dell’ennesimo fine settimana di code e disagi sull’A32 Torino-Bardonecchia, ho presentato un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per valutare l’opportunità di riconvocare con urgenza i vertici SITAF e di istituire, di concerto con la Regione e i Comuni coinvolti, un tavolo temporaneo di coordinamento, supervisione e calendarizzazione condivisa dei cantieri, attuali e futuri, sulla tratta”. Ad affermarlo è Paola Ambrogio, Senatrice di Fratelli d’Italia. “La A32 è uno dei principali collegamenti con la Francia, nonché parte integrante del Corridoio Mediterraneo della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T), e assume, con particolare evidenza per i flussi turistici ed economici legati agli scambi transfrontalieri, assoluta valenza nazionale e internazionale. Non va altresì dimenticato il ruolo cruciale che essa ricopre in ordine al turismo pendolare dei fine settimana, al pendolarismo lavorativo, per il quale la A32 è fondamentale infrastruttura di collegamento tra i circa centomila abitanti della Valsusa e l’area metropolitana di Torino, e ai giorni di esodo e controesodo estivo”.

“Anche in relazione ai finanziamenti appena ottenuti, in ottica di ammodernamento e messa in sicurezza, e all’ormai prossima chiusura del Traforo del Monte Bianco, occorre garantire all’infrastruttura un’operatività residua sufficiente a gestire i flussi veicolari previsti. L’economia della Valsusa non può essere ostaggio di viabilità improvvisata e senza programmazione, soprattutto in presenza della quarta autostrada più cara d’Italia”.