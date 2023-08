Altro che buon vicinato: a Torino le relazioni con i condomini sono fra le meno frequenti d'Italia, ma tra le più bellicose

Più di 7 italiani su 10 vivono in contesti abitativi che richiedono di relazionarsi con vicini di casa e con un’organizzazione condominiale. Su questo tema Changes Unipol ha realizzato una nuova ricerca elaborata da Ipsos, che ha previsto un focus specifico anche sulla città di Torino, finalizzata ad analizzare qualità e quantità dei rapporti interpersonali tra condòmini, grado di soddisfazione per l’operato dell’amministratore di condominio e, più in generale, rapporto con gli aspetti gestionali quali assemblee e spese condominiali. Aspetti particolarmente importanti per Torino, città in cui il 58% degli abitanti risiede in un appartamento in condominio e il 63% dei condomini ha più di 9 famiglie.

Un torinese su tre litiga con il vicino: ecco perché

Le relazioni dei torinesi con i vicini sono fra le meno frequenti d’Italia, solo a Roma i condomini sono più isolati: per il 32% degli intervistati, infatti, le interazioni con gli altri condomini si fermano al massimo a meno di una volta al mese. Fra questi, l’11% dichiara di non avere mai alcun tipo di interazione con i vicini – con un punto percentuale in più rispetto alla media italiana (10%).

Nonostante questo, l’8% dei torinesi dichiara comunque di avere un rapporto conflittuale con i propri vicini (percentuale fra le più alte fra le aree metropolitane prese in analisi, con solo Firenze che arriva al 10%), a fronte di un 61% che parla di rapporti prevalentemente «normali» (non c’è confidenza, ma ci si aiuta in caso di necessità) e un 31% che sostiene di avere ottimi rapporti e frequentazioni con gli altri condomini.

Almeno 1 torinese su 3 dichiara, infatti, di aver avuto almeno una lite o un’accesa discussione con i vicini e, nel 10% dei casi, i litigi sono avvenuti anche più volte. Il principale fattore scatenante delle discussioni risulta essere il rumore disturbante o in orari in cui sarebbe previsto il silenzio (33%), seguito dai più generici “comportamenti sgraditi” (28%) e dai ritardi nei pagamenti delle spese condominiali (20%). Registrano le percentuali più alte fra le città oggetto dall’analisi la gestione della raccolta differenziata (18%) e l’ostruzione del passaggio nell’atrio o nel pianerottolo con passeggini, monopattini, e altro (14%).

Metà dei torinesi è scontenta dell’amministratore di condominio

Un torinese su 2, per l’esattezza il 51%, non è soddisfatto del proprio amministratore di condominio – con riferimento non tanto alle sue capacità nell’esercizio della funzione, quanto piuttosto ad un modo di agire ritenuto poco corretto e onesto.