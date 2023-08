A fuoco alloggio a Falchera, evacuato tutto il palazzo

Il rogo in via degli Ulivi

Nella tarda serata di ieri a fuoco alloggio in via degli Ulivi 10, a Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 23, per lo spaventoso rogo divampato all'interno di un appartamento di uno stabile della Falchera. I pompieri hanno evacuato tutto il palazzo e la maggioranza dei condomini hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 perchè hanno inalato fumi. Ancora in corso di accertamento le cause delle fiamme.