Bastoni, petardi e chiodi a 4 punte: la Digos sequestra materiale ai No Tav per assalto al cantiere

Perquisizioni questa mattina all'alba da parte della Digos di Torino ai presidi No Tav di San Didero e Venaus, in Val di Susa. L'attività delle forze dell'ordine arriva dopo il Festival Alta Felicità, durante il quale domenica e lunedì si sono registrati degli assalti al cantiere della Torino-Lione.

Il materiale sequestrato

Gli agenti hanno sequestrato diverso materiale da offesa, tra cui bastoni, grossi petardi e paranchi meccanici con cavi d'acciaio usati per tirare giù i cancelli dei cantieri. La Digos ha rinvenuto anche scudi in plexiglass rinforzati con griglie di ferro, oltre chiodi a quattro punte utilizzati in strada per forare i pneumatici dei mezzi delle forze dell'ordine.

No Tav: "Ennesima rappresaglia contro di noi"

"Questa - commentano gli attivisti - non è altro che l' ennesima rappresaglia a dimostrazione dell'accanimento della Questura di Torino contro il Movimento No Tav".

Montaruli (FdI): "Al Ministero Interno chiediamo più controlli"

Di segno opposto le parole della vicecapogruppo alla Camera di FdI Augusta Montaruli: "I controlli fatti in Val di Susa dimostrano la pericolosità dei manifestanti e il rischio concreto che lì si possano verificare ulteriori azioni violente, non più accettabili". "Il Festival Alta Felicità - prosegue l'esponente del partito della Meloni - continua a essere un catalizzatore di facinorosi che nulla hanno a che fare con il civile dissenso, perché siamo di fronte autori di atti che sfociano nel tentativo di impedire illegittimamente l’opera attraverso la forza e l’intimidazione". "Al Ministero dell’Interno , da noi interrogato alla Camera, chiediamo ulteriori controlli e provvedimenti, per mettere finalmente fine a questa violenza reiterata" conclude Montaruli.

Il sindacato di polizia: "Rischio sempre più elevato"

“E’ dal lontano luglio 2011 che denunciamo il rischio via via sempre più elevato derivante dall’agibilità di azione concessa a questi terroristi. Le modalità dell’attacco ed il numero di ordigni esplosivi e incendiari lanciati all’indirizzo di cose e persone presenti all’interno dei cantieri non lasciano spazio ad interpretazioni circa l’intenzione di uccidere, e questo è terrorismo” è il pensiero di Pietro Di Lorenzo, segretario generale provinciale del S.I.A.P.



“Al terrorismo, quindi, bisogna rispondere con modalità e mezzi idonei a combatterlo ,senza se e senza ma, anche nei confronti di chi ha sempre qualche parola di comprensione e giustificazione per chi mette a repentaglio la vita degli altri, siano essi lavoratori del cantiere o appartenenti alle Forze di Polizia” ha concluso Di Lorenzo.