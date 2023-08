Rom in corso Tazzoli, Lega: "Domani al via raccolta firme per lo sgombero degli abusivi"

La Lega lancia una raccolta firme per chiedere lo sgombero del campo rom abusivo in corso Tazzoli. Domani, in piazza Livio Bianco all’angolo con via Don Grioli, il Carroccio allestirà un gazebo dove saranno presenti il capogruppo della Lega alla 2 Gian Marco Moschella, il consigliere regionale Andrea Cerutti ed il segretario provinciale Elena Maccanti.

Moschella (Lega): "Zona via Poma e via Scarsellini ostaggio degli abusivi"

E la richiesta dello sgombero nasce dopo un sopralluogo di Moschella nell’area occupata dalle roulotte tra via Poma e via Scarsellini. Una zona, commenta il leghista, “che risulta ad oggi completamente ostaggio degli abusivi e rappresenta una minaccia per la sicurezza e il decoro della zona”.

“Qui pochi giorni fa – rincara- sono stati aggrediti due agenti di polizia intenti a fermare un rom di 25 anni che stava guidando un camper senza patente. L’uomo, dopo aver distrutto una fermata del bus, è sceso dal mezzo e li ha aggrediti con un bastone”. “Due settimane fa è stata trovata un’auto abbandonata schiantata contro un palo, risultata poi sprovvista di assicurazione” conclude Moschella.