Caos carcere di Torino, Osapp: "Trasferite subito nel repartino Molinette i detenuti piantonati in corsia"

La goccia che fa traboccare un vaso già pieno. Dopo l’ennesima aggressione ieri nel carcere di Torino, dove un agente è finito in ospedale dopo essere stato spintonato violentemente da un detenuto, l’Osapp scrive una lettera aperta per chiedere “l’immediato ricovero dei detenuti piantonati in corsia presso il repartino denominato le Molinette di Torino superando qualsivoglia “resistenza” di qualsiasi natura”. Una missiva indirizzata al Direttore della Casa Circondariale Elena Lombardi Vallauri, ma anche al governatore Alberto Cirio e al Prefetto Raffaele Ruberto.

Otto detenuti per 18 posti letto

All’interno del repartino delle Molinette, come spiega l’organizzazione sindacale, sono presenti circa otto detenuti a fronti di circa 18 posti letto. Da qui la richiesta di ricoverare in questa struttura chi ha bisogno di cure. “Questo – precisa l’Osapp -consentirebbe il recupero immediato di non meno di trenta unità di Polizia Penitenziaria giornaliere, per per fronteggiare il totale “caos“ che vige nell’istituto di Torino”.

"Regole disattese per chi presta servizio in repartino"

Ma per il sindacato questo non è l’unico problema. “Le regole per il personale che presta servizio nel repartino – precisano – sono state disattese”. “E’ inammissibile – continua l’Osapp -, come attualmente avviene, che montano in servizio solo due agenti per turno. Oltre ad essere pericoloso per la sicurezza. Serve semmai predisporre una sola scorta per accompagnare dal Repartino detentivo le Molinette ai luoghi/reparti dove effettuare le visite specialistiche. Altra soluzione potrebbe essere far accedere all’interno dell’istituto specialisti poiché è davvero inconcepibile che un istituto con annesso centro clinico faccia uscire all’esterno detenuti per effettuare un semplice elettrocardiogramma”.