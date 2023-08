L'oroscopo di Corinne dal 4 all'11 agosto

ARIETE : Partendo dal presupposto che non si giudica un libro soltanto dalla copertina, imparate a conoscere più approfonditamente una persona ermetica ma magnetica e poi cominciate a degustare il soave gusto delle ferie: al mare, sul lago, in montagna o collina non importa l’essenziale è allontanarvi dal solito habitat specie se soffocante… Fattibili dei corrucci per un familiare e delle stramberie nel week end. Una cena o pranzo succulento renderà lo stomaco malcontento.

TORO : Tuffatevi in un mare di estive emozioni perché Giove vi sostiene in qualsiasi impresa sia di ordine pratico che personale consentendo di posare lo sdrucito cappotto di mesi esagitati. E poi toglietevi un tarlo dalla mente, organizzate pizze, cenette, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità, di combinare cose carine e di rilassare una mente fumante.

GEMELLI : Sconfiggere gli invidiosi non è semplice ma fregatevene altamente e pensate a voi stessi al fine di ottenere consensi, privilegi, scuotervi di dosso quello strano torpore e seguitando a guardare avanti dove ci sarà ancora tanto da vedere. Preventivate altresì delle confutazioni con uno dalla crapa dura, delle sorpresine, un diletto, un incontro non propriamente casuale e un week end veramente speciale. Visto che l’intestino fa i capricci curate molto l’alimentazione.

CANCRO : Avete desiderato tanto una cosa e ora che si sta concretizzando l’entusiasmo sembra svanire quasi temeste di non essere all’altezza di una determinata situazione. Ma forse abbisognate unicamente di certezze, di stare bene e di non seguitare a rimuginare su cose che non potete cambiare. Attenti inoltre a non offendere involontariamente un interlocutore e a non far sì che l’orgoglio prevalga impedendo di ammettere un torto. Via libera a vacanze, riposo e sollazzi!

LEONE : Il periodo è tosto ma l’auspicare giorni migliori rendesi tassativo al fine di non cader preda di demoralizzazioni. Indipendentemente da un’uggia e da tanta tensione vivrete attimi indimenticabili, vi caverete uno sfizietto, farete un acquisto stuzzichino, gioirete per un accadimento o vi solleverete da un’angustia o tormento. Scorpacciate, feste o scarpinate in vista. Col bere e nel mangiare occhio a non strafare: il pancino potrebbe singhiozzare! Il compleanno sarà singolare.

VERGINE : Più molli di una pappetta ciondolerete a destra e a manca crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo e digerire un contesto indigesto così come abbisognerete di un consiglio al fine di contrastare un’iniquità. Un congiunto impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra brontolii ed esultanze, la settimana volerà! Se partite per le ferie siate molto prudenti.

BILANCIA : Agosto: mese di spiagge affollate, sospirate vacanze e belle speranze. D’altronde non chiedete l’impossibile ma solo di di riuscire a rompere quel muro di ghiaccio che vi separa dal conseguimento di un traguardo agognato. Preparatevi dunque ad un periodo pepato annoverante la necessità di rimediare a guai commessi da terzi. Il settore materiale potrebbe preoccupare: contenete quindi le spese e girate alla larga da chi ha mille pretese. Weekend festaiolo.

SCORPIONE : Da un lato non vedete l’ora di staccare la spina dall’altro con i corrucci persistenti, il caldo e i guai successi in tante città, non sapete neppure voi se librare per qualche meta o rinunciare ad andare lontano. Difatti qualcuno opterà per una villeggiatura, altri se ne staranno a casina a distendere la fumante testolina. Comunque per tutti si prevede una settimana tumultuosa ma spiritosa. Un bel combino fra amici nel week end risolleverà il morale. Schiena dolente.

SAGITTARIO : Di cosine, sia brutte che carine, ne capiteranno diverse ma una in particolare vi coglierà alla sprovvista. In simultanea vi toccherà far buon viso a cattivo gioco, placare gli altrui spiriti bollenti, sistemare una questione pratica o posticipare un appuntamento. I più audaci si butteranno a capofitto in vacanze ardite, chi invece ha avuto dei problemi, opterà per un agosto casalingo ma non per questo malvagio a parte un’incavolatura e un acciacco da non sottovalutare.

CAPRICORNO : È inutile fingere che tutto fili liscio perché siete insoddisfatti o vivete all’interno di una situazione destante apprensione ma, in questo inizio agosto, approfittate del benevolo Giove per accedere a qualcosa di brioso, divertente e spiritoso. Oltretutto vi conviene rilassarvi in quanto al varco vi attende un dopo ferie impegnativo causa le tante cose da organizzare. Intorno al 5 agosto le improvvisate non mancheranno: una rattristerà e una rincuorerà… Amica da andare a trovare.

ACQUARIO : Approfittate del plenilunio del 1° agosto per pensare in positivo ed evadere dalle solite quattro mura perché siete stanchi e se non staccate andate in tilt! Quindi andate via dal paesello e cercate di divertirvi: fisico e mente ringrazieranno … Qualcuno vi farà girar le animelle ma voi soprassedete e non rispondete male in quanto sapete che contro l’ottusità la ragion non vale. Movimento di scartoffie o contatti con commercialisti. Qualche nativo rimarrà amareggiato da un conto salato.

PESCI : Sfibrati e spossati anziché sentire le solfe di tutti, se fattibile, chiudete i battenti e concedetevi qualche giorno di meritata vacanza, lontano da orari pressanti e veglie trillanti. Sotto l’influsso di Saturno qualche nativo incepperà in contrattempi oppure scamperà un guaio, altri invece rimarranno stupiti dal comportamento di un soggetto creduto diverso. Figlioli da accontentare in una richiesta e fine settimana all’insegna dell’ilarità. Occhio ai movimenti maldestri.

Di notte i pensieri vagano tra le stelle cercando un posto dove poter dormire…

