Dalla Regione 4 mln di euro per la viabilità per l'accesso e la gestione degli alpeggi

Fino al 30 novembre 2023 è possibile presentare le domande per il bando con dotazione finanziaria da 4 milioni di euro per la viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi.

La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente ed Assessore per lo sviluppo della montagna Fabio Carosso, ha approvato la delibera che prevede l’intervento nell’ambito dello Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027.

“L’iniziativa è finalizzata alla tutela e alla gestione attiva del territorio, alla promozione dei comprensori pascolativi piemontesi e al mantenimento dell’attività tradizionale della transumanza estiva. È previsto il sostegno a investimenti per la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità silvo-pastorale di accesso agli alpeggi”- afferma il vice presidente Carosso. Questo bando si aggiunge alle molte risorse che la Regione sta investendo per la montagna, dall’incentivo alla residenzialità, alle botteghe dei servizi, al bando sulle scuole, al fondo regionale destinato alle Unioni Montane, allo sviluppo delle Green Communities.”

Possono partecipare al bando soggetti pubblici, in forma singola o associata, e soggetti privati in forme associative o consorziali, che siano proprietari di alpeggi o abbiano la

disponibilità delle superfici d’alpeggio servite dall’intervento.

Per i progetti che saranno ammessi a finanziamento è previsto un contributo dell’80% della spesa ammessa, fino ad un massimo di 240.000 euro.

