Nascosti nei boxer e borselli tirapugni, pistola e sfollagenti: fermate due baby gang a Torino

Prosegue l’allarme baby gang a Torino. Durante i controlli nelle zone più degradate del capoluogo, la Polizia ha individuato un gruppo di 8 giovani, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che si aggirava di notte con fare sospetto in via Sassari. Nella zona di corso Principe Oddone e vie limitrofe, ultimamente, si sono registrati diversi reati con protagoniste bande di giovani. I poliziotti hanno fermato i ragazzi, riscontrando da subito un comportamento particolarmente nervoso: alcuni di essi, infatti, cercavano di distrarre gli operatori di polizia mentre altri tentavano di disfarsi di un paio di borse a tracolla in loro possesso.

Gli accertamenti hanno permesso di trovare e sequestrare su 4 soggetti controllati delle armi: un tirapugni in metallo occultato nei boxer da un quindicenne e uno sfollagente telescopico in metallo, nascosto da un diciottenne nei jeans, lungo la gamba. Inoltre in nei due borselli sono stati trovati tre sfollagenti telescopici ed una pistola scacciacani. Il quartetto è stato denunciato per porto abusivo di armi: ad un quinto ragazzo è stata contestato anche l’oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Qualche sera dopo, verso le 23, la Polizia è invece intervenuta in via Barbaroux dove era stata segnalata una rapina ad una ventiduenne da parte di un gruppo di giovani nella vicina via Cernaia. Nel tragitto gli agent hanno incrociato la vittima, la quale con l’aiuto di un altro giovane che aveva assistito ai fatti cercava di non perdere di vista il branco.

Dai loro racconti è emerso che mentre il ventiduenne si trovava fermo alla fermata “Siccardi” ad aspettare il bus, un gruppo di ragazzi, originariamente composto da 8 elementi, lo aveva accerchiato e rapinato del denaro che aveva con sé, una somma di 100 €, per poi allontanarsi verso il centro città.

La Volante ha rintracciato quattro dei soggetti segnalati, di età compresa fra i 15 e i 19 anni, all’altezza dell’incrocio fra via Barbaroux e via XX Settembre e li fermava, denunciandoli successivamente per rapina aggravata in concorso. Fra di essi, vi sono un diciassettenne ed un diciannovenne facenti parte del gruppo che qualche sera prima era stato controllato in via Sassari, venendo trovati in possesso delle armi poi sottoposte a sequestro.