"Sicurezza e Passione: Scopri il Successo di Trinity ViaggiStudio nell'organizzazione di Viaggi Studio all'Estero"

Quante positive esperienze di viaggio studio vissute da ragazzi di ogni età, negli ultimi 25 anni, portano la firma Trinity? Tante, tantissime; non si riescono davvero a contare.

Quello che però serve sottolineare non è solo e soltanto la quantità di viaggi organizzati, ma soprattutto il metodo e la qualità della proposta, dell’attenzione al progetto, del supporto ad ogni livello, partendo dalla scelta della destinazione per proseguire in tutti i momenti di permanenza all’estero del ragazzo. Sicurezza e tranquillità per figli e genitori. Trinity ViaggiStudio è presente in ogni momento, quando serve, durante tutto il periodo del viaggio studio .

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Claudia Randazzo, CEO e fondatrice di Trinity ViaggiStudio; la sua passione per il lavoro è stata immediatamente evidente e lo capirete leggendo l’intervista integrale qui . Claudia Randazzo ci ha raccontato di come l'attenzione e lo scrupolo nella selezione dei luoghi e dei partner siano fondamentali per garantire la sicurezza e la tranquillità degli studenti durante tutto il viaggio.

"La sicurezza degli studenti è sempre al primo posto per noi", ha voluto sottolineare con forza la Sig.ra Randazzo "abbiamo una rete di partner selezionati e altamente affidabili con cui lavoriamo da anni, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. Abbiamo scelto con cura i luoghi in cui organizziamo i viaggi studio, garantendo la massima sicurezza e tranquillità per tutti."

Per i ragazzi più giovani, Trinity ViaggiStudio fornisce un group leader che li accompagnerà durante tutto il soggiorno, fungendo da "angelo custode" e mantenendo costantemente il contatto con gli uffici in Italia e all'estero. Inoltre, durante l'estate, sono presenti supervisor senior e junior nei vari paesi esteri per fornire ulteriore assistenza, e addirittura dei medici italiani nei centri più affollati per garantire un pronto intervento in caso di necessità. Davvero preziosi!

Personalmente siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla passione e dall’attenzione mostrata da tutto il team Trinity ViaggiStudio nell'organizzazione di viaggi studio all'estero. La cura con cui selezionano i luoghi e i partner, la costante presenza di un "angelo custode" per gli studenti più giovani, l'assistenza telefonica h24 per gli studenti più grandi e l'esperienza maturata in 25 anni di attività rendono l'azienda guidata da Claudia Randazzo un punto di riferimento indiscusso per offrire esperienze di viaggio studio sicure e di elevata qualità.

Questo impegno quotidiano rivolto a superare costantemente le aspettative dei clienti e dei loro figli rappresenta la chiave che rende Trinity ViaggiStudio ,oggi in Italia, una tra le strutture leader nell’organizzazione di viaggi studio.