Banca Territori del Monviso main sponsor della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Laboratori per bambini e cena benefica a sostegno di Candiolo

Anche quest’anno Banca Territori del Monviso è main sponsor della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata ad un prodotto agricolo, con eventi gastronomici, culturali, artistici, spettacoli e concerti. Per l’occasione BTM ha organizzato alcune attività in collaborazione con Pasta Berruto e con Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

Eventi promossi e organizzati da Banca Territori del Monviso durante la Fiera del Peperone (01 – 10 settembre 2023)

· LABORATORIO BAMBINI – in collaborazione con Pasta Berruto

Domenica 3 settembre, dalle 10:00 alle 12:00, presso lo stand BTM in Piazza Sant’Agostino laboratori divisi per fascia d’età per bambini di 4-5 anni e 6-8 anni.

I bambini verranno divisi in due gruppi e, sotto la guida di educatrici professionali, lavoreranno con vari formati di Pasta Berruto per creare figure, monili e oggetti. Successivamente, sempre a gruppi, si lavorerà sul concetto di baratto e di scambio. Verrà offerta una colazione ai genitori presenti che potranno altresì assistere ad un bellissimo spettacolo delle ragazze dell’Asd Ritmica Carmagnola.

· CENA BENEFICA A SOSTEGNO DI FPRC ONLUS CANDIOLO

Giovedì 7 settembre alle ore 20:00 cena benefica presso il Pala BTM a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo. La Banca donerà alla Onlus 10 Euro per ogni partecipante, mentre 15 Euro verranno devoluti direttamente dal costo della cena, che sarà di 50 Euro a persona.

· BTM E TINTO NEL “SALOTTO DELLA FIERA”

Sabato 9 settembre, dalle ore 21:00 alle 22:00, in Piazza Sant’Agostino, Tinto i intratterrà piacevolmente il pubblico in un dibattito con il Presidente Alberto Osenda ed altri rappresentanti di realtà partner della Banca su temi di stretta attualità .

PER PRENOTAZIONE CENA E LABORATORIO BAMBINI: Ufficio Relazioni Esterne e Marketing 345 6195110 - marketing@bancabtm.it