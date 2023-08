Paura in tangenziale: auto si ribalta sulla corsia di sorpasso, tre feriti tra cui un bambino

E' di tre feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente autonomo avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla tangenziale Sud di Torino.

L'auto su cui viaggiavano si è cappottata, finendo sottosopra all'altezza della corsia di sorpasso. Ancora non si sa cosa abbia provocato l'incidente. I feriti sono stati portati prontamente in ospedale: due donne al Cto e il bambino al Regina Margherita, tutti in codice giallo.

L'incidente è avvenuto poco prima dello svincolo Drosso in direzione Milano.